Ιταλική φρεγάτα στην Κύπρο για ενίσχυση της άμυνας
Η άφιξη της «Federico Martinengo» συνδέεται με το ευρύτερο γαλλικό σχέδιο ενίσχυσης της ναυτικής παρουσίας στη Μεσόγειο και σε κρίσιμες θαλάσσιες οδούς, το οποίο είχε ανακοινώσει ο Εμανουέλ Μακρόν
Η Ιταλία προσθέτει τη παρουσία της στην επιχείρηση αποτροπής και άμυνας γύρω από την Κύπρο, με τη φρεγάτα «Federico Martinengo» η οποία έφτασε σήμερα στα κυπριακά χωρικά ύδατα, σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA, στο πλαίσιο συντονισμένης αποστολής με την Ισπανία, τη Γαλλία και την Ολλανδία.
Στο πλοίο επιβαίνουν τουλάχιστον 160 στελέχη του ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού.
Η άφιξη της ιταλικής φρεγάτας έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ευρωπαϊκές χώρες ενισχύουν διαδοχικά την παρουσία τους στην Ανατολική Μεσόγειο, μετά την κλιμάκωση που προκάλεσε ο πόλεμος με το Ιράν και τα πλήγματα που δέχθηκε η Κύπρος.
Το ANSA μεταδίδει ότι η «Martinengo» συμμετέχει ειδικά σε επιχείρηση για την Κύπρο, ενώ το γαλλικό αεροπλανοφόρο «Charles de Gaulle» επίσης βρίσκεται στην περιοχή.
Η εικόνα αυτή συνδέεται με το ευρύτερο γαλλικό σχέδιο ενίσχυσης της ναυτικής παρουσίας στη Μεσόγειο και σε κρίσιμες θαλάσσιες οδούς, το οποίο είχε ανακοινώσει ο Εμανουέλ Μακρόν από την Κύπρο. Παράλληλα, και η Ολλανδία έχει ήδη γνωστοποιήσει την αποστολή φρεγάτας στη Μεσόγειο, σε αποστολή προστασίας της Κύπρου και συμμάχων.
Η αποστολή της ιταλικής φρεγάτας επιβεβαιώνει ότι η στρατιωτική παρουσία γύρω από την Κύπρο δεν περιορίζεται πλέον σε μία ή δύο χώρες, αλλά αποκτά καθαρά ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά. Το πρακτικό μήνυμα είναι ότι η ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας αντιμετωπίζεται όλο και περισσότερο ως ζήτημα συλλογικής ευρωπαϊκής άμυνας και όχι ως υπόθεση που θα μείνει να αιωρείται σε δηλώσεις συμπάθειας.
Πλοίο με πρόσφατη επιχειρησιακή εμπειρίαΗ «Federico Martinengo» δεν είναι πλοίο βιτρίνας. Το 2025 είχε ολοκληρώσει αποστολή στην ευρωπαϊκή επιχείρηση EUNAVFOR Aspides στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου συμμετείχε στην προστασία της εμπορικής ναυτιλίας από τις επιθέσεις των Χούθι, πριν επιστρέψει στη ναυτική βάση του Τάραντα.
Η αποστολή της ιταλικής φρεγάτας επιβεβαιώνει ότι η στρατιωτική παρουσία γύρω από την Κύπρο δεν περιορίζεται πλέον σε μία ή δύο χώρες, αλλά αποκτά καθαρά ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά. Το πρακτικό μήνυμα είναι ότι η ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας αντιμετωπίζεται όλο και περισσότερο ως ζήτημα συλλογικής ευρωπαϊκής άμυνας και όχι ως υπόθεση που θα μείνει να αιωρείται σε δηλώσεις συμπάθειας.
