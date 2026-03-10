Πειραιάς: Αυτοκίνητο έπεσε στο λιμάνι, καλά στην υγεία του ο 42χρονος οδηγός
Στην περιοχή της πύλης Ε1 στο λιμάνι έγινε το περιστατικό με την πτώση του αυτοκινήτου στη θάλασσα

Καλά στην υγεία του είναι ο 42χρονος οδηγός ο οποίος υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε με το αυτοκίνητό του χθες στη θάλασσα, στην περιοχή της πύλης Ε1 στο λιμάνι του Πειραιά.

Σύμφωνα με το ΛΣ στο σημείο έσπευσαν άμεσα στελέχη του και εντόπισαν και ανέσυραν από τη θάλασσα τον οδηγό, ο οποίος μεταφέρθηκε προληπτικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο «Θριάσιο».

Παράλληλα, με τη συνδρομή περιπολικού σκάφους του Λιμενικού, δύτες της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών πραγματοποίησαν υποβρύχιο έλεγχο στο όχημα προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρχαν και άλλοι επιβαίνοντες, χωρίς να εντοπιστεί κάποιο άλλο άτομο.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Α' Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.
