Περισσότερα από 1.000 σχολεία ένωσαν τη φωνή τους κατά της σχολικής βίας
Περίπου 41.500 μαθητών και 4.400 εκπαιδευτικών συμμετείχαν σε μία εκπαιδευτική πρωτοβουλία με μήνυμα «Μπαίνω στη θέση του άλλου και λέω όχι στη βία και στον εκφοβισμό»
Με αφορμή την Πανελλήνια Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού (6 Μαρτίου), το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Δίκτυο Σχολείων Σχολικής Διαμεσολάβησης (ΔΣΣΔ) διοργάνωσαν, για τρίτη χρονιά, μια πανελλαδική εκπαιδευτική πρωτοβουλία, με στόχο την ενίσχυση ενός σχολείου ασφάλειας, σεβασμού και ενεργής συμπερίληψης.
Η κεντρική ημέρα υλοποίησης ορίστηκε για την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Η δράση είχε ως τίτλο και ταυτόχρονα ως κεντρικό μήνυμα τη φράση: «Μπαίνω στη θέση του άλλου και λέω όχι στη βία και στον εκφοβισμό». Η φετινή ανταπόκριση αποτυπώθηκε σε ιδιαίτερα μεγάλη κλίμακα: καταγράφηκαν πάνω από 1.000 συμμετοχές σχολείων, ενώ στα συγκεντρωτικά στοιχεία συμμετοχής περιλαμβάνονται περίπου 41.500 μαθητές/τριες και 4.400 εκπαιδευτικοί.
Ανήμερα της 6ης Μαρτίου, η πανελλαδική αυτή κινητοποίηση έδωσε το δυναμικό της «παρών» κυρίως με συμβολικές παρεμβάσεις σε κεντρικά σημεία και πλατείες πόλεων και οικισμών, ώστε το μήνυμα των παιδιών κατά της βίας να ακουστεί ηχηρά στην ευρύτερη κοινωνία. Η κοινή οπτική ταυτότητα της δράσης υποστηρίχθηκε από ενιαία αφίσα που πλαισίωσε τις δράσεις των συμμετεχόντων σχολείων.
Το γυμνάσιο και το δημοτικό Ισθμίας συμμετείχε στην πανελλαδική αυτή πρωτοβουλία, υλοποιώντας βιωματικές και ομαδοσυνεργατικές δράσεις που καλλιεργούν την ενσυναίσθηση, την αλληλεγγύη και τη στάση μηδενικής ανοχής στη βία και τον εκφοβισμό.
