25η Μαρτίου 2026: Τι ισχύει με τις απουσίες των μαθητών που δεν θα παραστούν στην παρέλαση

Με την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου να απέχει λιγότερο από 20 ημέρες, το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών και μαθητών στρέφεται στις εορταστικές εκδηλώσεις.
Φέτος, η ημέρα της εθνικής εορτής και του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου είναι Τετάρτη. Για τους μαθητές ο εορτασμός καλύπτει δύο μέρες, καθώς παραδοσιακά η γιορτή στα σχολεία τιμάται την παραμονή της αργίας.
Η ημέρα δεν είναι αργία και η παρουσία στις εκδηλώσεις θεωρείται υποχρεωτική. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο που αναμένεται να εξειδικευτεί και με νεότερη εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, οι σχολικές γιορτές θα διεξαχθούν υποχρεωτικά την Τρίτη 24 Μαρτίου και θα έχουν διάρκεια τουλάχιστον δύο διδακτικών ωρών.
Παραμονές της εθνικής εορτής, τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας καλούνται να διοργανώσουν εκδηλώσεις με ποιήματα, τραγούδια και θεατρικά δρώμενα, τα οποία αποδίδουν τα ιστορικά γεγονότα της Επανάστασης του 1821. Σύμφωνα με το Υπουργείο, οι σχετικές εκδηλώσεις οφείλουν να τιμούν τη δράση και τον ρόλο των ηρώων της Επανάστασης και να καλούν τη μαθητική κοινότητα να διατηρήσει τα ιδανικά της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας που μας κληροδότησαν.
Η συμμετοχή των μαθητών στην παρέλαση και στις σχετικές πρόβες δεν είναι υποχρεωτική. Ωστόσο, από τη στιγμή που θα καταρτιστεί η λίστα με τους συμμετέχοντες, η παρουσία γίνεται δεσμευτική για την εύρυθμη προετοιμασία του τμήματος. Την ώρα της εκάστοτε πρόβας, οι μαθητές που συμμετέχουν παίρνουν απουσία από το μάθημα που χάνουν, όμως αυτές οι απουσίες δεν προσμετρώνται στο τέλος του έτους, δεδομένου ότι δικαιολογούνται αυτόματα από τη διεύθυνση του σχολείου ως συμμετοχή σε σχολική δραστηριότητα.
Αντιθέτως, οι μαθητές που έχουν επιλεγεί για την παρέλαση της 25ης Μαρτίου αλλά δεν προσέλθουν την ημέρα της εθνικής εορτής χωρίς σοβαρό λόγο (π.χ. ιατρικό), ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με τις προβλεπόμενες κυρώσεις που ορίζει ο σύλλογος διδασκόντων, καθώς η παρέλαση αποτελεί δημόσια εκπροσώπηση του σχολείου.
Η υποχρεωτικότητα και οι απουσίες μαθητώνΟι μαθητές συμμετέχουν σε εκδηλώσεις του σχολείου και μάλιστα, όπως τονίζεται από το Υπουργείο, υπάρχει υποχρεωτικότητα παρουσίας. Οι τυχόν απουσίες μαθητών την ημέρα της γιορτής θεωρούνται αδικαιολόγητες, δεδομένου ότι οι σχολικές εκδηλώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Είναι σημαντικό να κατανοήσουν γονείς και παιδιά ότι η 24η Μαρτίου δεν αποτελεί «κοπάνα» ή προέκταση της αργίας, αλλά μια διδακτική ημέρα αφιερωμένη στην ιστορική μνήμη.
Ο διπλός εορτασμός της 25ης ΜαρτίουΠαράλληλα, πρέπει να γίνεται αναφορά και στον διπλό εορτασμό της 25ης Μαρτίου. Η ημέρα αυτή είναι διπλή γιορτή για τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία. Είναι μια μέρα που μας θυμίζει την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, την αντίσταση και τον αγώνα για την ανεξαρτησία, ενώ γιορτάζουμε και τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Μετά το πέρας των δίωρων εορταστικών εκδηλώσεων την Τρίτη, οι μαθητές αποχωρούν. Να σημειωθεί ότι στις 24 Μαρτίου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση δεν λειτουργεί το Ολοήμερο, ενώ τα κυλικεία λειτουργούν κανονικά μέχρι την αποχώρηση των παιδιών.
Πότε θα ξεκινήσουν οι πρόβες και τι ισχύει για την παρέλασηΠερίπου στα μέσα Μάρτη αναμένεται να ξεκινήσουν οι πρόβες για τη συμμετοχή των μαθητών στην παρέλαση. Ειδικότερα, οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής συντονίζουν και υλοποιούν τις πρόβες με στόχο τον σωστό βηματισμό και την κίνηση των χεριών. Τα σχολεία καθορίζουν τα τμήματα που θα παρελάσουν ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών και των σχολείων στον Δήμο.
