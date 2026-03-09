Παρατείνονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 6 του Τραμ «Πικροδάφνη – Σύνταγμα» με τέρμα τη στάση «Φιξ»
ΕΛΛΑΔΑ
Τραμ Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις

Παρατείνονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 6 του Τραμ «Πικροδάφνη – Σύνταγμα» με τέρμα τη στάση «Φιξ»

Δεν θα εξυπηρετούνται οι στάσεις «Λ. Βουλιαγμένης», «Ζάππειο» και «Σύνταγμα»

Παρατείνονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 6 του Τραμ «Πικροδάφνη – Σύνταγμα» με τέρμα τη στάση «Φιξ»
2 ΣΧΟΛΙΑ
Παρατείνονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 6 του Τραμ «Πικροδάφνη- Σύνταγμα», τερματικός σταθμός στάση «Φιξ», μετά από σχετικό αίτημα της Ανάπλασης Δημοσίων Χώρων Α.Ε. για την εκτέλεση έργων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας.

Όπως αναφέρει η ΣΤΑΣΥ σε ανακοίνωσή της, τα δρομολόγια θα συνεχίσουν μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών να έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Φιξ» και δεν θα εξυπηρετούνται οι στάσεις «Λ. Βουλιαγμένης», «Ζάππειο» και «Σύνταγμα».
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Δίπλωμα Ισπανικών DELE: Ένα πολύτιμο διαβατήριο για σπουδές και καριέρα χωρίς σύνορα, με την εγγύηση του Ινστιτούτου Θερβάντες

Η επίσημη πιστοποίηση γλωσσομάθειας του Ισπανικού Υπουργείου Παιδείας ανοίγει την πόρτα σε πανεπιστήμια υψηλού κύρους, νέες εμπειρίες και ευκαιρίες καριέρας σε όλο τον κόσμο.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης