Παρατείνονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 6 του Τραμ «Πικροδάφνη – Σύνταγμα» με τέρμα τη στάση «Φιξ»

Δεν θα εξυπηρετούνται οι στάσεις «Λ. Βουλιαγμένης», «Ζάππειο» και «Σύνταγμα»
Παρατείνονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 6 του Τραμ «Πικροδάφνη- Σύνταγμα», τερματικός σταθμός στάση «Φιξ», μετά από σχετικό αίτημα της Ανάπλασης Δημοσίων Χώρων Α.Ε. για την εκτέλεση έργων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας.
Όπως αναφέρει η ΣΤΑΣΥ σε ανακοίνωσή της, τα δρομολόγια θα συνεχίσουν μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών να έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Φιξ» και δεν θα εξυπηρετούνται οι στάσεις «Λ. Βουλιαγμένης», «Ζάππειο» και «Σύνταγμα».
