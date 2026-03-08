Άνοιξε το κέντρο της Αθήνας μετά τον Ημιμαραθώνιο, κλειστή η Βασ. Αμαλίας λόγω εκδηλώσεων για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας
ΕΛΛΑΔΑ
Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις Ημιμαραθώνιος Αθήνας 2026 Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Άνοιξε το κέντρο της Αθήνας μετά τον Ημιμαραθώνιο, κλειστή η Βασ. Αμαλίας λόγω εκδηλώσεων για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Παρά την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, παραμένει κλειστή η λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας εξαιτίας εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Άνοιξε το κέντρο της Αθήνας μετά τον Ημιμαραθώνιο, κλειστή η Βασ. Αμαλίας λόγω εκδηλώσεων για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας
2 ΣΧΟΛΙΑ
Κανονικά διεξάγεται η κίνηση των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας καθώς, άρθηκαν όλες οι έκτακτες ρυθμίσεις που είχαν εφαρμοστεί από νωρίς το πρωί λόγω της διεξαγωγής του Ημιμαραθώνιου Αθηνών.

Ωστόσο παραμένει κλειστή η λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας λόγω εκδηλώσεων για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Άνοιξε το κέντρο της Αθήνας μετά τον Ημιμαραθώνιο, κλειστή η Βασ. Αμαλίας λόγω εκδηλώσεων για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας
Άνοιξε το κέντρο της Αθήνας μετά τον Ημιμαραθώνιο, κλειστή η Βασ. Αμαλίας λόγω εκδηλώσεων για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας
Άνοιξε το κέντρο της Αθήνας μετά τον Ημιμαραθώνιο, κλειστή η Βασ. Αμαλίας λόγω εκδηλώσεων για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας
Άνοιξε το κέντρο της Αθήνας μετά τον Ημιμαραθώνιο, κλειστή η Βασ. Αμαλίας λόγω εκδηλώσεων για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης