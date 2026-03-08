Μια συντονισμένη πρωτοβουλία ενημέρωσης και δράσης στο πεδίο που ενισχύει τη συνεργασία με την αγορά και στηρίζει τις θεσμικές πρωτοβουλίες
Άνοιξε το κέντρο της Αθήνας μετά τον Ημιμαραθώνιο, κλειστή η Βασ. Αμαλίας λόγω εκδηλώσεων για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας
Παρά την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, παραμένει κλειστή η λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας εξαιτίας εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας
Κανονικά διεξάγεται η κίνηση των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας καθώς, άρθηκαν όλες οι έκτακτες ρυθμίσεις που είχαν εφαρμοστεί από νωρίς το πρωί λόγω της διεξαγωγής του Ημιμαραθώνιου Αθηνών.
Ωστόσο παραμένει κλειστή η λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας λόγω εκδηλώσεων για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.
