Θεσσαλονίκη: Βανδάλισαν τη «γυναίκα στο λεωφορείο» στην Αριστοτέλους, δείτε βίντεο
Άγνωστοι έγραψαν στο γλυπτό τη φράση «Ιησούς Χριστός Νικά»
Σχεδόν έναν χρόνο άντεξε χωρίς βανδαλισμό το δημιούργημα του γλύπτη, Μανόλη Τζομπανάκη «Γυναίκα στο λεωφορείο» που αποκαλύφθηκε στις 13/3/2025 στην πλατεία Αριστοτέλους. Το γλυπτό αποτελεί δωρεά της οικογένειας Γλεούδη.
Το ξεχωριστό γλυπτό ύψους 2,75μ. που για πολλούς συμβολίζει τη βιοπάλη και απεικονίζει μια γυναίκα η οποία κρατά χειρολαβή μέσα σε κινούμενο λεωφορείο προκειμένου να διατηρήσει την ισορροπία της, σήμερα φέρει τη φράση «Ιησούς Χριστός Νικά» μέσα σε έναν Σταυρό.
Τα άτομα, μάλιστα, που βανδάλισαν το γλυπτό, φρόντισαν να μαυρίσουν και το πρόσωπό του, για άγνωστο προφανώς λόγο.
