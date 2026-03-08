Τρόμος για μητέρα και κόρη στην Πυλαία: Δέχθηκαν επίθεση από αγέλη σκύλων κοντά σε σχολείο

Όπως αναφέρει η μητέρα σε ανάρτησή της δεν πρόκειται για μοναδικό περιστατικό - Στο παρελθόν η κόρη της είχε δεχθεί ξανά επίθεση από την ίδια αγέλη