Συνελήφθη 14χρονος με μαχαίρι σε σχολείο στο Αγρίνιο
ΕΛΛΑΔΑ
Αγρίνιο Μαχαίρι Σύλληψη

1 ΣΧΟΛΙΟ

Τον ανήλικο εντόπισε ο διευθυντής του σχολείου – Κατασχέθηκε το μαχαίρι και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα

1 ΣΧΟΛΙΟ
Στη σύλληψη ενός 14χρονου προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, όταν διαπιστώθηκε ότι είχε στην κατοχή του πτυσσόμενο μαχαίρι μέσα σε σχολείο.

Σύμφωνα με tempo24.gr, ο ανήλικος εντοπίστηκε από τον διευθυντή του σχολείου, ο οποίος διαπίστωσε ότι έφερε το μαχαίρι και ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο προχώρησαν στη σύλληψή του, ενώ το μαχαίρι κατασχέθηκε. Ο 14χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.
