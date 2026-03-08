Μια συντονισμένη πρωτοβουλία ενημέρωσης και δράσης στο πεδίο που ενισχύει τη συνεργασία με την αγορά και στηρίζει τις θεσμικές πρωτοβουλίες
Συνελήφθη 14χρονος με μαχαίρι σε σχολείο στο Αγρίνιο
Τον ανήλικο εντόπισε ο διευθυντής του σχολείου – Κατασχέθηκε το μαχαίρι και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα
Στη σύλληψη ενός 14χρονου προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, όταν διαπιστώθηκε ότι είχε στην κατοχή του πτυσσόμενο μαχαίρι μέσα σε σχολείο.
Σύμφωνα με tempo24.gr, ο ανήλικος εντοπίστηκε από τον διευθυντή του σχολείου, ο οποίος διαπίστωσε ότι έφερε το μαχαίρι και ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές.
Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο προχώρησαν στη σύλληψή του, ενώ το μαχαίρι κατασχέθηκε. Ο 14χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.
