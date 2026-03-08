Μια συντονισμένη πρωτοβουλία ενημέρωσης και δράσης στο πεδίο που ενισχύει τη συνεργασία με την αγορά και στηρίζει τις θεσμικές πρωτοβουλίες
Συνεχείς μεταναστευτικές αφίξεις στην Κρήτη - Σκάφος με 35 άτομα εντοπίστηκε νότια των Καλών Λιμένων
Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν δύο σκάφη του Λιμενικού, ένα εναέριο μέσο της Frontex και ένα φορτηγό πλοίο με σημαία νήσων Μάρσαλ.
Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη καθώς συνεχώς διάφορα σκάφη φτάνουν στο νησί μεταφέροντας δεκάδες μετανάστες.
Σύμφωνα με πληροφορίες σκάφος στο οποίο επέβαιναν δεκάδες εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 33 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων.
Πάνω στο σκάφος επέβαιναν περίπου 35 άτομα τα οποία περισυλλέγησαν και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.
Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό και την σύλληψη των διακινητών τους.
Πηγή: Patris.gr
