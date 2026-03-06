Κατερίνη: Ελεύθερος με όρους ο 16χρονος που ανέβαζε βίντεο κάνοντας αναλήψεις από ATM με κάρτες «κλώνους»

Κατηγορείται για παραχάραξη - Υποστήριξε ενώπιον του ανακριτή ότι τα πλαστά χαρτονομίσματα αξίας 32.200 ευρώ που βρήκαν οι αστυνομικοί στο υπνοδωμάτιό του τα είχε προμηθευτεί από ηλεκτρονικό κατάστημα και δεν τα είχε δημιουργήσει ο ίδιος