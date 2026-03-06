Έργα στο δάσος, στήριξη στις κοινότητες και ιστορίες ανθρώπων που έμειναν, φρόντισαν, και επέμειναν όταν η φωτιά έσβησε
Κατερίνη: Ελεύθερος με όρους ο 16χρονος που ανέβαζε βίντεο κάνοντας αναλήψεις από ATM με κάρτες «κλώνους»
Κατηγορείται για παραχάραξη - Υποστήριξε ενώπιον του ανακριτή ότι τα πλαστά χαρτονομίσματα αξίας 32.200 ευρώ που βρήκαν οι αστυνομικοί στο υπνοδωμάτιό του τα είχε προμηθευτεί από ηλεκτρονικό κατάστημα και δεν τα είχε δημιουργήσει ο ίδιος
Ελεύθερος με περιοριστικό όρο αφέθηκε, μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο 16χρονος που συνελήφθη στην Κατερίνη κατηγορούμενος ότι διακινούσε πλαστά χαρτονομίσματα και «κλωνοποιούσε» τραπεζικές κάρτες αναλήψεων ΑΤΜ.
Ο ανήλικος απολογήθηκε σήμερα ενώπιον του ανακριτή και σύμφωνα με πληροφορίες αρνήθηκε τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Ο 16χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι τα πλαστά χαρτονομίσματα αξίας 32.200 ευρώ που βρήκαν κατά την έφοδό τους οι αστυνομικοί στο υπνοδωμάτιό του τα είχε προμηθευτεί από ηλεκτρονικό κατάστημα και δεν τα είχε δημιουργήσει ο ίδιος. Ακόμα, σχετικά με τις κάρτες που έφεραν τσιπ, φέρεται να παραδέχθηκε ότι τις είχε στην κατοχή του αρνούμενος όμως ότι ήταν κλώνοι πραγματικών τραπεζικών καρτών και ότι μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε ΑΤΜ.
Μετά τις εξηγήσεις που έδωσε παρουσία συνηγόρου, αποφασίστηκε να αφεθεί ελεύθερος υπό τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης σε αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του.
Υπενθυμίζεται ότι ο ανήλικος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παραχάραξη νομίσματος και άυλων μέσων πληρωμής, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, συνελήφθη την περασμένη Τετάρτη.
Η αντίστροφη μέτρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του ξεκίνησε από τα ίδια τα κοινωνικά δίκτυα που χρησιμοποιούσε. Κι αυτό γιατί ο ανήλικος ανέβαζε βίντεο όπου πραγματοποιούσε ανάληψη από ATM χρησιμοποιώντας κάρτα–κλώνο, ενώ σε άλλα βίντεο εμφανίζονται άτομα να επιδεικνύουν μεγάλα χρηματικά ποσά, τα οποία φέρονται να αποτελούν έσοδα από την παράνομη δραστηριότητά του.
Αυτό που δε γνώριζε ο 16χρονος ήταν ότι ανάμεσα στους χρήστες που τον ακολουθούσαν στα κοινωνικά δίκτυα και παρακολουθούσαν τα βίντεο που αναρτούσε, βρίσκονταν και έμπειροι αστυνομικοί της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, οι οποίοι αξιολογούσαν κάθε σχετική ανάρτηση και το οπτικοακουστικό υλικό και είχαν ήδη ξεκινήσει ενδελεχή ψηφιακή έρευνα. Συγκεκριμένα, μέσα από την ανάλυση των ηλεκτρονικών ιχνών και τη συνεργασία με παρόχους τηλεφωνίας, κατάφεραν να «ξεκλειδώσουν» την ταυτότητα του χρήστη και να εντοπίσουν τη διεύθυνση κατοικίας που βρίσκεται στην Κατερίνη Πιερίας.
Έτσι, κλιμάκιο της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος, παρουσία δικαστικού λειτουργού, πραγματοποίησε έφοδο στο σπίτι του. Οι εικόνες που αντίκρισαν οι αστυνομικοί σίγουρα δεν παρέπεμπαν σε υπνοδωμάτιο ενός ανήλικου καθώς μέσα στην κατάψυξη ενός ψυγείου που ήταν εκτός λειτουργίας αλλά και επιμελώς κρυμμένα σε κουτιά επιτραπέζιων παιχνιδιών, βρέθηκαν 32.200 ευρώ σε πλαστά χαρτονομίσματα των 20, 50 και 100 ευρώ.
Επιπλέον, φαίνεται ότι υπήρχε ένα ολόκληρο «εργαστήριο» καθώς εντοπίστηκαν λευκές κάρτες με τσιπ, ένας αναγνώστης έξυπνων καρτών (smart card reader), υλικά συσκευασίας, αυτοκόλλητα λογότυπα και αποδεικτικά αποστολής που φέρεται να σχετίζονται με «delivery» πλαστών χαρτονομισμάτων και καρτών – κλώνων. Ακόμα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, δύο μάσκες full face, μια πτυσσόμενη αστυνομική ράβδος και ένα πιστόλι-ρέπλικα με γεμιστήρα περιέχων 13 πλαστικά σφαιρίδια, USB, δύο σκληροί δίσκοι, τρία smartphones.
Ανάμεσα στα ευρήματα ήταν και προσωπικά αντικείμενα του 16χρονου όπως ρολόγια και τσαντάκια, τα οποία απεικονίζονταν στα επίμαχα αρχεία βίντεο που είχε αναρτήσει στο διαδίκτυο.
Τα ψηφιακά πειστήρια (κινητά, δίσκοι, USB) βρίσκονται ήδη στα εγκληματολογικά εργαστήρια, ενώ ερευνάτε αν εμπλέκονται κι άλλα άτομα στην υπόθεση.
