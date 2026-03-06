«Μου τρύπησε την παλάμη με κατσαβίδι»: Σοκάρει η κατάθεση του 17χρονου που σκότωσε τον πατέρα του στη Λέρο

Κατά την απολογία του, ο νεαρός ανέφερε ότι ο πατέρας του τον αποκαλούσε προσβλητικά και τον χτυπούσε επανειλημμένα, ενώ πολλές φορές έφευγε με το μηχανάκι ή ζητούσε καταφύγιο από τη μητέρα του