Πάνω από 1.000 οι νεκροί στη Γάζα από ισραηλινά πυρά από την έναρξη της εκεχειρίας τον Οκτώβριο

Ισραήλ και Χαμάς παραμένουν σε αδιέξοδο σχετικά με το επόμενο στάδιο του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα, το οποίο περιλαμβάνει τον αφοπλισμό της Χαμάς και την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων