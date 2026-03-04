Διαθέτει 5 ακαδημαϊκές σχολές και 10 πανεπιστημιακά προγράμματα - Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες αποφοίτους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Φάρσα το απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα στο Εφετείο Αθηνών
Άγνωστος τηλεφώνησε και ανέφερε ότι έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός στο κτίριο
Φάρσα αποδείχθηκε τελικά το απειλητικό τηλεφώνημα που έκανε άγνωστος το πρωί της Τετάρτης στο Εφετείο Αθηνών ισχυριζόμενος ότι έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός.
Η Αστυνομία προχώρησε σε μερική εκκένωση του Εφετείου Αθηνών, ενώ μετά από ελέγχους που πραγματοποίησε στο κτήριο κλιμάκιο του ΤΕΕΜ (Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών) δεν βρέθηκε κάτι ύποπτο.
Το τηλεφώνημα έγινε λίγη ώρα μετά την απόφαση για τη δίκη της Χρυσής Αυγής.
