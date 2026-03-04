Φάρσα το απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα στο Εφετείο Αθηνών
ΕΛΛΑΔΑ
Εφετείο Τηλεφώνημα για βόμβες

Φάρσα το απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα στο Εφετείο Αθηνών

Άγνωστος τηλεφώνησε και ανέφερε ότι έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός στο κτίριο

Φάρσα το απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα στο Εφετείο Αθηνών
Φάρσα αποδείχθηκε τελικά το απειλητικό τηλεφώνημα που έκανε άγνωστος το πρωί της Τετάρτης στο Εφετείο Αθηνών ισχυριζόμενος ότι έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός.

Η Αστυνομία προχώρησε σε μερική εκκένωση του Εφετείου Αθηνών, ενώ μετά από ελέγχους που πραγματοποίησε στο κτήριο κλιμάκιο του ΤΕΕΜ (Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών) δεν βρέθηκε κάτι ύποπτο.

Το τηλεφώνημα έγινε λίγη ώρα μετά την απόφαση για τη δίκη της Χρυσής Αυγής.

