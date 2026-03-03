Αναστολή πτήσεων της Lufthansa από και προς την Λάρνακα
ΕΛΛΑΔΑ
Κύπρος Πτήσεις Επίθεση στο Ιράν Lufthansa Λάρνακα

Οι επιβάτες που επηρεάζονται μπορούν είτε να αλλάξουν χωρίς κόστος την κράτησή τους είτε να λάβουν πλήρη επιστροφή χρημάτων

Μανώλης Καλατζής
Η γερμανική αεροπορική εταιρία Lufthansa αναστέλλει τις πτήσεις της προς και από την Λάρνακα της Κύπρου έως τις 6 Μαρτίου, ανακοίνωσε ο όμιλος.

Επιπλέον, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, κατά το ίδιο διάστημα δεν θα χρησιμοποιηθεί από αεροσκάφη της Lufthansa και ο εναέριος χώρος της Κύπρου.

Οι επιβάτες που επηρεάζονται μπορούν είτε να αλλάξουν χωρίς κόστος την κράτησή τους είτε να λάβουν πλήρη επιστροφή χρημάτων, αναφέρεται.
Μανώλης Καλατζής

