Αναστολή πτήσεων της Lufthansa από και προς την Λάρνακα

Οι επιβάτες που επηρεάζονται μπορούν είτε να αλλάξουν χωρίς κόστος την κράτησή τους είτε να λάβουν πλήρη επιστροφή χρημάτων
Η γερμανική αεροπορική εταιρία Lufthansa αναστέλλει τις πτήσεις της προς και από την Λάρνακα της Κύπρου έως τις 6 Μαρτίου, ανακοίνωσε ο όμιλος.
Επιπλέον, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, κατά το ίδιο διάστημα δεν θα χρησιμοποιηθεί από αεροσκάφη της Lufthansa και ο εναέριος χώρος της Κύπρου.
Οι επιβάτες που επηρεάζονται μπορούν είτε να αλλάξουν χωρίς κόστος την κράτησή τους είτε να λάβουν πλήρη επιστροφή χρημάτων, αναφέρεται.
