Ο αρχιεκτελεστής της 17Ν Δημήτρης Κουφοντίνας μιλά στον Αλέξη Παπαχελά και εξηγεί πώς στρατολογήθηκε, δείτε βίντεο

Όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου «έδειχνε» ως αρχηγό της 17Ν τον καθηγητή Τσεκούρα



Το βρώμικο '89 και η δολοφονία Μπακογιάννη

Οι φήμες ότι ήταν το ΠΑΣΟΚ πίσω από τη 17Ν

Η κακή οργάνωση των ερευνών αφήνει την 17Ν να δρα ανενόχλητη για τα επόμενα χρόνια. Πυροβολεί στα πόδια εισαγγελείς για εκφοβισμό, βάζει βόμβες σε υπουργεία, συνεχίζει τις ληστείες. Ο Ανδρέας Παπανδρέου, παρασύρθηκε από συνεργάτη του και «έδειξε» εμμέσως ως αρχηγό της τρομοκρατικής οργάνωσης τον καθηγητή και πρώην μέλος του ΠΑΚ,Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 η Ελλάδα μπαίνει σε μια χρονιά πολιτικής έντασης και μεγάλης πόλωσης. Το σκάνδαλο Κοσκωτά δηλητηριάζει την πολιτική ζωή και ο κόσμος φανατίζεται. Οι εκλογές δίνουν την πρώτη θέση στη ΝΔ αλλά όχι την αυτοδυναμία. Το πρωί της Τρίτης 26 Σεπτεμβρίου 1989 στην είσοδο της πολυκατοικίας της οδού Ομήρου 35 στην Αθήνα, δολοφονείται ο Παύλος Μπακογιάννης.Μέσα στην ένταση και στην πόλωση αρχίζει ένας νέος κύκλος φημών και θεωριών συνωμοσιών για το ποιος κρύβεται πίσω από τη 17Ν. Υπήρξε μια περίοδος που είχε διαχυθεί η αίσθηση ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν πίσω από τη δράση της τρομοκρατικής οργάνωσης.