Η Λευκωσία ευχαρίστησε την ελληνική κυβέρνηση για την αποστολή φρεγατών και F-16 στην Κύπρο
Πρόκειται για τη φρεγάτα «Κίμων» και την φρεγάτα «Ψαρά», η οποία φέρει το σύστημα αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροχημάτων «Κένταυρος»

Την ευχαριστία της προς την ελληνική κυβέρνηση εκφράζει με ανάρτησή του ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, αναφερόμενος στην ανταπόκριση της Αθήνας μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στο πλαίσιο των αυξημένων προληπτικών μέτρων που λαμβάνονται λόγω των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή, συμφωνήθηκε η αποστολή δύο φρεγατών του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού στην Κυπριακή Δημοκρατία. Πρόκειται για τη φρεγάτα «Κίμων» και την φρεγάτα «Ψαρά», η οποία φέρει το σύστημα αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροχημάτων «Κένταυρος».

Παράλληλα, στο ίδιο πλαίσιο ενίσχυσης των προληπτικών μέτρων και της συνεργασίας μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Ελλάδας, αποστέλλεται στην Κύπρο και ζεύγος αεροσκαφών F-16 της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας.


Η ανάρτηση του Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη

«Ευχαριστούμε την ελληνική κυβέρνηση για την ανταπόκρισή της σε συνέχεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε σήμερα ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στο πλαίσιο των αυξημένων προληπτικών μέτρων που λαμβάνονται λόγω των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή, συμφωνήθηκε όπως η Ελλάδα αποστείλει δύο φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Πρόκειται για τη φρεγάτα «Κίμων» και ακόμη μία φρεγάτα, η οποία φέρει το σύστημα αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροχημάτων «Κένταυρος».

Παράλληλα, στο ίδιο πλαίσιο ενίσχυσης των προληπτικών μέτρων και της συνεργασίας μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Ελλάδας, αποστέλλεται στην Κύπρο και ζεύγος αεροσκαφών F-16 της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας».
