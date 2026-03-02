Κολωνός: Αναμένεται η δίωξη για τον θάνατο της 31χρονης - Εχει συλληφθεί ο σύντροφός της
Κολωνός: Αναμένεται η δίωξη για τον θάνατο της 31χρονης - Εχει συλληφθεί ο σύντροφός της
Ο 38χρονος έχει συλληφθεί και η σε βάρος του δικογραφία περιλαμβάνει το κακούργημα της ανθρωποκτονίας
Στην άσκηση ποινικής δίωξης για τρία κακουργήματα και ένα πλημμέλημα σε βάρος του 38χρονου για τον θάνατο της 31χρονης εγκύου συντρόφου του στον Κολωνό, προχωρά η εισαγγελία.
Συγκεκριμένα ο 38χρονος έχει συλληφθεί και η δικογραφία που έχει σχηματίσει η αστυνομία σε βάρος του περιλαμβάνει το κακούργημα της ανθρωποκτονίας, διακοπή κύησης και διακεκριμένη περίπτωση ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης .
Ακόμη σε βάρος του 38χρονου ασκήθηκε δίωξη και για το πλημμέλημα της παράνομης προμήθειας και κατοχής απαγορευμένων ουσιών (αναβολικά).
Σημειώνεται ότι η δικογραφία σχηματίσθηκε προ των αποτελεσμάτων της ιατροδικαστικής εξέτασης, που έδειξε ότι η 31χρονη δεν ήταν έγκυος. Συνεπώς, αναμένεται η δίωξη να αλλάξει τουλάχιστον ως προς το αδίκημα της διακοπής κύησης, ενώ αναλόγως των αποτελεσμάτων της ιατροδικαστικής θα κρίνει για ποινική αντιμετώπιση του συλληφθέντος. Ο ίδιος πάντως, υποστηρίζει ότι η γυναίκα σκοτώθηκε πέφτοντας από σκάλα.
