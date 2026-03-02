Ξυλοδαρμό πίσω από τον θάνατο της 31χρονης εγκύου στον Κολωνό «βλέπουν» οι αστυνομικοί, τα στοιχεία που δείχνουν τον 38χρονο
Τα τραύματα, οι καταθέσεις για συχνούς καβγάδες και η μαρτυρία για το ποιος κάλεσε το ΕΚΑΒ εντείνουν τις υπόνοιες κατά του συλληφθέντος συντρόφου
Πεπεισμένοι πως η 31χρονη Νεκταρία στον Κολωνό είχε κακοποιηθεί πριν τον θάνατο της εμφανίζονται οι ερευνητές της ΕΛ.ΑΣ. που χειρίζονται την υπόθεση.
Αν και ο σύντροφος της, ο οποίος έχει συλληφθεί, συνεχίζει να επιμένει πως πρόκειται για δυστύχημα, τα χτυπήματα που έφερε στο σώμα της η 31χρονη έγκυος (διένυε τον 4ο μήνα της εγκυμοσύνης) «δείχνουν» πως δεν πρόκειται απλώς για πτώση από σκάλες.
Ειδικότερα, όπως ανέφεραν στο protothema.gr καλά ενημερωμένες πηγές, από την αστυνομική έρευνα έχει προκύψει μια σειρά στοιχείων που συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι η γυναίκα είχε ξυλοκοπηθεί.
Αρχικά ο ιατροδικαστής έκανε λόγο για χτυπήματα (ειδικά ένα στα νεφρά στην πλάτη) που δεν συνάδουν με πτώση από τις σκάλες. Παράλληλα, από τις καταθέσεις που έχουν δοθεί, προκύπτει πως το ζευγάρι τσακωνόταν συχνά και πως, από το σπίτι τους, ακουγόταν φασαρία και δυνατές φωνές -ακόμα και την ημέρα του θανάτου της γυναίκας.
Επιπλέον, πληροφορίες αναφέρουν πως, ακόμα και ο αδερφός του συλληφθέντα, ανέφερε πως ο άνδρας ήταν γενικά οξύθυμος και κακοποιητικός, ενώ το ίδιο σημείωσαν και άλλα άτομα από το συγγενικό του περιβάλλον.
Ακόμα και η ίδια η 31χρονη φέρεται να είχε μιλήσει για την κακοποίηση που υφίστατο στους φίλους της και, σύμφωνα με το Star, το τελευταίο διάστημα ήταν σε αναζήτηση δομής φιλοξενίας για κακοποιημένες γυναίκες.
Τέλος, οι αστυνομικοί εξετάζουν μια μαρτυρία ενός πολίτη ο οποίος ανέφερε ότι, την ημέρα που έγινε η τραγωδία, το ΕΚΑΒ δεν κλήθηκε από τον σύντροφό της 31χρονης αλλά από μία κάτοικο της περιοχής. Η ΕΛ.ΑΣ. έχει επικοινωνήσει με το ΕΚΑΒ και αναμένει σχετική ενημέρωση.
