«Ήταν μόνη της μετά το θάνατο της μητέρας της, ο σύντροφός της την απομάκρυνε από όλους»: Νέες μαρτυρίες για τη νεκρή έγκυο στον Κολωνό
Συνελήφθη ο σύντροφός της που κάνει λόγο για δυστύχημα – Η 30χρονη είχε σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και την πλάτη, αύριο η νεκροτομή
Σοκ προκαλεί η υπόθεση θανάτου της εγκύου Νεκταρίας στον Κολωνό, η οποία βρισκόταν στον τέταρτο μήνα της κύησης. Ο σύντροφός της έχει συλληφθεί, ενώ φίλοι και γνωστοί της κάνουν λόγο για απομόνωση και κακοποιητική συμπεριφορά.
Η μητέρα της άτυχης Νεκταρίας ήταν δημοσιογράφος και μουσικός παραγωγός. Η δημοσιογράφος Σταματίνα Μάρκου, μιλώντας στο protothema.gr, αναφέρθηκε τόσο στη μητέρα της 30χρονης όσο και στην ίδια.
«Η μητέρα της ήταν δημοσιογράφος και μουσικός παραγωγός. Μεγάλωσε με ήθος και αξιοπρέπεια τη Νεκταρία, ήταν μονογονέας και όλοι γνωρίζαμε αυτά τα δύο υπέροχα πλάσματα. Η μητέρα της πέθανε πριν από δύο χρόνια. Είχα πάει στην κηδεία για να της συμπαρασταθώ και να της πω ότι είμαστε δίπλα της. Αυτή η κοπέλα έμεινε μόνη της μετά τον θάνατο της μητέρας της και ήταν ευάλωτη. Δεν είχε συγγενείς και εμείς οι φίλοι της μητέρας της θέλαμε να κάνουμε το καλύτερο για εκείνη. Όταν γνώρισε αυτόν τον άνθρωπο, την απομάκρυνε από όλους μας», αναφέρει χαρακτηριστικά.
Όπως προσθέτει, η Νεκταρία ήταν καλλιεργημένος άνθρωπος και επιθυμούσε να δημιουργήσει οικογένεια. «Όταν τη ρωτούσα αν είναι καλά, μου έλεγε πάντα τα καλύτερα. Αν αποδειχτεί ότι την έχει σκοτώσει, θα έχει κάνει δύο δολοφονίες, της Νεκταρίας και του εμβρύου που κυοφορούσε», σημειώνει.
Συγκλονιστική είναι και ανάρτηση γυναίκας που τη γνώριζε, η οποία κάνει λόγο για κακοποίηση και καταγγέλλει ότι «δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος να τη βοηθήσει», περιγράφοντας σκηνές έντασης που, όπως αναφέρει, ακούγονταν στην πολυκατοικία.
Ο σύντροφος της γυναίκας αρχικά προσήχθη και στη συνέχεια συνελήφθη. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι πρόκειται για δυστύχημα. Ωστόσο, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή, τα τραύματα που φέρει στο κεφάλι και στην πλάτη δεν συνάδουν με απλή πτώση και εξετάζεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.
Οι αστυνομικοί λαμβάνουν καταθέσεις από τον πατέρα και τον αδελφό του 38χρονου, προκειμένου να διαπιστώσουν τι προηγήθηκε της τραγωδίας. Η νεκροτομή αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο το πρωί και στη συνέχεια θα καθοριστεί η περαιτέρω ποινική μεταχείριση του συλληφθέντος.
Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, η άτυχη γυναίκα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τον σύντροφό της, ο οποίος φέρεται να ειδοποίησε το ΕΚΑΒ. Οι διασώστες που έσπευσαν στο σημείο δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν.
