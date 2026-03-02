Καιρός: Με ανεβασμένες θερμοκρασίες και ηλιοφάνεια μπήκε ο Μάρτιος - Νέα μεταβολή πιθανή μετά τις 10/3, προβλέπει ο Κολυδάς

Αλλάζει ο καιρός μετά το πρώτο 10ήμερο του Μαρτίου

Ολόκληρη η ανάρτηση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά

Η τελευταία πρόγνωση τουκαταγράφει μια ήπια και ομαλή καιρική πορεία, χωρίς έντονες εξάρσεις ή ακραίες μεταβολές.θα διατηρηθεί αρχικά σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν τους 18–19°C.αναμένεται σταδιακή πτώση προς τους 14–16°C, μια μεταβολή που δεν θα έχει απότομο χαρακτήρα, αλλά θα αποτελεί μια ομαλή επιστροφή σε πιο τυπικές για τις αρχές Μαρτίου τιμές. Οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα κινούνται κυρίως μεταξύ 8–11°C, διατηρώντας τις νύχτες δροσερές, χωρίς όμως έντονα ψυχρά επεισόδια.Όσον αφορά τα φαινόμενα, η αστάθεια θα είναι περιορισμένη. Παροδικές νεφώσεις θα κάνουν την εμφάνισή τους, με λίγες τοπικές βροχές στα μέσα της εβδομάδας, χωρίς διάρκεια ή ιδιαίτερη ένταση. Η γενική εικόνα παραπέμπει σε σχετικά ήρεμες καιρικές συνθήκες, με εναλλαγές συννεφιάς και διαστημάτων ηλιοφάνειας.Μετά τις 10 του μήνα, ωστόσο, διαφαίνονται ενδείξεις για την προσέγγιση οργανωμένου συστήματος από τα δυτικά. Αν και είναι ακόμη νωρίς για σαφείς λεπτομέρειες, τα πρώτα στοιχεία αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο πιο γενικευμένων βροχοπτώσεων και ενίσχυσης των ανέμων, σηματοδοτώντας πιθανή νέα μεταβολή του καιρού στη συνέχεια.