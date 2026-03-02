H εταιρεία αποκτά στρατηγικής σημασίας βιομηχανικό ακίνητο στο Σχηματάρι για την ανάπτυξη νέου παραγωγικού κόμβου.
ΔΥΠΑ: Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων στη μελισσοκομία στην Πάργα
ΔΥΠΑ: Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων στη μελισσοκομία στην Πάργα
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 15 εγγεγραμμένους ανέργους ηλικίας 18 έως 60 ετών, κατοίκους του Δήμου Πάργας και όμορων Δήμων του Νομού Πρέβεζας
Ξεκινά σήμερα, Δευτέρα 2 Μαρτίου, το νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο «Μελισσοκομία – Β΄ Κύκλος», το οποίο σχεδιάστηκε σε συνεργασία με κοινωνικούς εταίρους και τοπικούς φορείς και υλοποιείται από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) Ιωαννίνων της ΔΥΠΑ.
Το πρόγραμμα, συνολικής διάρκειας 295 ωρών, στοχεύει στην απόκτηση ολοκληρωμένων γνώσεων και σύγχρονων δεξιοτήτων στη μελισσοκομία. Οι καταρτιζόμενοι θα εκπαιδευτούν στην εκτροφή και διαχείριση του μελισσιού, στην παραγωγή ποιοτικών μελισσοκομικών προϊόντων, καθώς και στις διαδικασίες τυποποίησης, συσκευασίας και προώθησης στην αγορά.
Παράλληλα, θα ενημερωθούν για διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και θα αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τις καλές πρακτικές υγιεινής και ασφάλειας στον χώρο εργασίας.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 15 εγγεγραμμένους ανέργους ηλικίας 18 έως 60 ετών, κατοίκους του Δήμου Πάργας και όμορων Δήμων του Νομού Πρέβεζας.
Η κατάρτιση, η οποία περιλαμβάνει θεωρητικό και πρακτικό μέρος, θα πραγματοποιηθεί σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους στις εγκαταστάσεις του ΕΠΑΛ Καναλακίου.
Το πρόγραμμα, συνολικής διάρκειας 295 ωρών, στοχεύει στην απόκτηση ολοκληρωμένων γνώσεων και σύγχρονων δεξιοτήτων στη μελισσοκομία. Οι καταρτιζόμενοι θα εκπαιδευτούν στην εκτροφή και διαχείριση του μελισσιού, στην παραγωγή ποιοτικών μελισσοκομικών προϊόντων, καθώς και στις διαδικασίες τυποποίησης, συσκευασίας και προώθησης στην αγορά.
Παράλληλα, θα ενημερωθούν για διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και θα αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τις καλές πρακτικές υγιεινής και ασφάλειας στον χώρο εργασίας.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 15 εγγεγραμμένους ανέργους ηλικίας 18 έως 60 ετών, κατοίκους του Δήμου Πάργας και όμορων Δήμων του Νομού Πρέβεζας.
Η κατάρτιση, η οποία περιλαμβάνει θεωρητικό και πρακτικό μέρος, θα πραγματοποιηθεί σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους στις εγκαταστάσεις του ΕΠΑΛ Καναλακίου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα