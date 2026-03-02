H εταιρεία αποκτά στρατηγικής σημασίας βιομηχανικό ακίνητο στο Σχηματάρι για την ανάπτυξη νέου παραγωγικού κόμβου.
Μαρούσι: Επιχείρησαν να κλέψουν σταθμό φόρτισης αυτοκινήτων και έπαθαν ηλεκτροπληξία, νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση
Οι δύο άνδρες, 51 και 35 ετών, μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο ΚΑΤ
Ηλεκτροπληξία υπέστησαν δύο άνδρες από το Πακιστάν που, όπως όλα δείχνουν, επιχείρησαν να κλέψουν υλικό από σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο Μαρούσι.
Το περιστατικό έλαβε χώρα χθες Κυριακή (1/3), λίγο μετά τις 22.20 το βράδυ. Οι δύο άνδρες πλησίασαν τον φορτιστή και, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, υπέστησαν ηλεκτροπληξία.
Οι δύο άνδρες, 51 και 35 ετών, μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο ΚΑΤ. Ο ένας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ενώ ο δεύτερος φέρει εγκαύματα και νοσηλεύεται σε απλή κλίνη.
Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα, όταν το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας τους.
