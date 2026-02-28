Από την καρδιά μιας μεγάλης πόλης, μέχρι τη μικρότερη γειτονιά της Ελλάδας και της Κύπρου, η Κωτσόβολος είναι πάντα εκεί, έτοιμη να καλύψει κάθε ανάγκη μας, κάθε στιγμή.
Αυτοκίνητο στον Βόλο έπεσε σε χείμαρρο και προσγειώθηκε με τον ουρανό
Αυτοκίνητο στον Βόλο έπεσε σε χείμαρρο και προσγειώθηκε με τον ουρανό
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου στον Βόλο, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στον χείμαρρο Κραυσίδωνα.
Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το αυτοκίνητο κινούνταν επί της οδού Γιάννη Δήμου, όταν – για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία – ο οδηγός έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να βγει εκτός οδοστρώματος και να καταλήξει με τον ουρανό στο ποτάμι. Το περιστατικό έγινε άμεσα αντιληπτό από διερχόμενους οδηγούς και κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι ειδοποίησαν τις αρμόδιες Αρχές.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, που προχώρησαν στον αποκλεισμό της περιοχής για λόγους ασφαλείας, ενώ ξεκίνησε η διαδικασία καταγραφής και διερεύνησης των συνθηκών του ατυχήματος. Δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί η κατάσταση του οδηγού, καθώς οι πληροφορίες παραμένουν συγκεχυμένες.
Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, μεταξύ των οποίων η μειωμένη ορατότητα λόγω της νυχτερινής ώρας, η πιθανή ολισθηρότητα του οδοστρώματος ή ενδεχόμενο τεχνικό πρόβλημα του οχήματος.
Η Τροχαία Βόλου διενεργεί προανάκριση, ενώ περισσότερα στοιχεία αναμένονται μετά την ολοκλήρωση της αυτοψίας και τη συλλογή μαρτυριών από το σημείο.
Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το αυτοκίνητο κινούνταν επί της οδού Γιάννη Δήμου, όταν – για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία – ο οδηγός έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να βγει εκτός οδοστρώματος και να καταλήξει με τον ουρανό στο ποτάμι. Το περιστατικό έγινε άμεσα αντιληπτό από διερχόμενους οδηγούς και κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι ειδοποίησαν τις αρμόδιες Αρχές.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, που προχώρησαν στον αποκλεισμό της περιοχής για λόγους ασφαλείας, ενώ ξεκίνησε η διαδικασία καταγραφής και διερεύνησης των συνθηκών του ατυχήματος. Δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί η κατάσταση του οδηγού, καθώς οι πληροφορίες παραμένουν συγκεχυμένες.
Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, μεταξύ των οποίων η μειωμένη ορατότητα λόγω της νυχτερινής ώρας, η πιθανή ολισθηρότητα του οδοστρώματος ή ενδεχόμενο τεχνικό πρόβλημα του οχήματος.
Η Τροχαία Βόλου διενεργεί προανάκριση, ενώ περισσότερα στοιχεία αναμένονται μετά την ολοκλήρωση της αυτοψίας και τη συλλογή μαρτυριών από το σημείο.
Δείτε φωτογραφίες από το σημείο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα