Με ένα Gold και ένα Bronze βραβείο διακρίθηκε το bwincares.gr στα E-volution Awards της Boussias Events, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα εμπειρίας χρήστη και τον σύγχρονο σχεδιασμό που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη WHY Agency.
Τέσσερις συλλήψεις σε Ελασσόνα, Τύρναβο και Φάρσαλα για παραβίαση μέτρων κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων
Τέσσερις συλλήψεις σε Ελασσόνα, Τύρναβο και Φάρσαλα για παραβίαση μέτρων κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων
Έβοσκαν τα πρόβατά τους σε απόσταση έως και 450 μέτρα από τις σταβλικές εγκαταστάσεις
Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν στις 25 Φεβρουαρίου 2026 σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις σε περιοχές της Ελασσόνας, του Τυρνάβου και των Φαρσάλων, για παραβίαση των μέτρων πρόληψης και περιορισμού μετάδοσης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.
Συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή της Ελασσόνας, αστυνομικοί συνέλαβαν ημεδαπό που έβοσκε 30 πρόβατα ιδιοκτησίας του σε απόσταση περίπου 80 μέτρων από τη σταβλική εγκατάσταση.
Στη δεύτερη περίπτωση, σε περιοχή του Τυρνάβου, αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης του Αστυνομικού Τμήματος Τυρνάβου συνέλαβαν έναν ημεδαπό και έναν αλλοδαπό για τη βόσκηση 120 αιγοπροβάτων ιδιοκτησίας του ημεδαπού σε απόσταση περίπου 450 μέτρων από τη σταβλική εγκατάσταση.
Τέλος, σε περιοχή των Φαρσάλων, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Φαρσάλων συνέλαβαν ακόμη ένα άτομο που έβοσκε τέσσερα πρόβατα ιδιοκτησίας του σε απόσταση περίπου 10 μέτρων από τη σταβλική εγκατάσταση.
Συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή της Ελασσόνας, αστυνομικοί συνέλαβαν ημεδαπό που έβοσκε 30 πρόβατα ιδιοκτησίας του σε απόσταση περίπου 80 μέτρων από τη σταβλική εγκατάσταση.
Στη δεύτερη περίπτωση, σε περιοχή του Τυρνάβου, αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης του Αστυνομικού Τμήματος Τυρνάβου συνέλαβαν έναν ημεδαπό και έναν αλλοδαπό για τη βόσκηση 120 αιγοπροβάτων ιδιοκτησίας του ημεδαπού σε απόσταση περίπου 450 μέτρων από τη σταβλική εγκατάσταση.
Τέλος, σε περιοχή των Φαρσάλων, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Φαρσάλων συνέλαβαν ακόμη ένα άτομο που έβοσκε τέσσερα πρόβατα ιδιοκτησίας του σε απόσταση περίπου 10 μέτρων από τη σταβλική εγκατάσταση.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα