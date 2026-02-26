Τέσσερις συλλήψεις σε Ελασσόνα, Τύρναβο και Φάρσαλα για παραβίαση μέτρων κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων
ΕΛΛΑΔΑ
Ευλογιά Ευλογιά των αιγοπροβάτων Συλλήψεις Ελασσόνα Τύρναβος Φάρσαλα

Τέσσερις συλλήψεις σε Ελασσόνα, Τύρναβο και Φάρσαλα για παραβίαση μέτρων κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων

Έβοσκαν τα πρόβατά τους σε απόσταση έως και 450 μέτρα από τις σταβλικές εγκαταστάσεις 

Τέσσερις συλλήψεις σε Ελασσόνα, Τύρναβο και Φάρσαλα για παραβίαση μέτρων κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων
1 ΣΧΟΛΙΟ
Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν στις 25 Φεβρουαρίου 2026 σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις σε περιοχές της Ελασσόνας, του Τυρνάβου και των Φαρσάλων, για παραβίαση των μέτρων πρόληψης και περιορισμού μετάδοσης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή της Ελασσόνας, αστυνομικοί συνέλαβαν ημεδαπό που έβοσκε 30 πρόβατα ιδιοκτησίας του σε απόσταση περίπου 80 μέτρων από τη σταβλική εγκατάσταση.

Στη δεύτερη περίπτωση, σε περιοχή του Τυρνάβου, αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης του Αστυνομικού Τμήματος Τυρνάβου συνέλαβαν έναν ημεδαπό και έναν αλλοδαπό για τη βόσκηση 120 αιγοπροβάτων ιδιοκτησίας του ημεδαπού σε απόσταση περίπου 450 μέτρων από τη σταβλική εγκατάσταση.

Τέλος, σε περιοχή των Φαρσάλων, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Φαρσάλων συνέλαβαν ακόμη ένα άτομο που έβοσκε τέσσερα πρόβατα ιδιοκτησίας του σε απόσταση περίπου 10 μέτρων από τη σταβλική εγκατάσταση.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ασφάλιση Κατοικίας: Προστατεύοντας την περιουσία και την ψυχική σου ηρεμία

Με την ασφάλιση του σπιτιού σου έναντι των φυσικών καταστροφών προστατεύεις την περιουσία σου, τους αγαπημένους σου και τις πολύτιμες καθημερινές στιγμές σου, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεις την ηρεμία και την πολύτιμη στήριξη που μπορεί να χρειαστείς σε ώρα ανάγκης. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης