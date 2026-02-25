Στη δημοσιότητα τα στοιχεία μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε κλοπές και διαρρήξεις στη Θεσσαλονίκη με λεία πάνω από 120.000 ευρώ
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Εγκληματική οργάνωση Δημοσιοποίηση στοιχείων Κλοπές Διαρρήξεις

Στη δημοσιότητα τα στοιχεία μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε κλοπές και διαρρήξεις στη Θεσσαλονίκη με λεία πάνω από 120.000 ευρώ

Η ΕΛΑΣ δημοσιοποίησε τα στοιχεία και τις φωτογραφίες των 16 κατηγορούμενων μετά από σχετική διάταξη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης

Στη δημοσιότητα τα στοιχεία μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε κλοπές και διαρρήξεις στη Θεσσαλονίκη με λεία πάνω από 120.000 ευρώ
55 ΣΧΟΛΙΑ
Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την ΕΛΑΣ τα στοιχεία κι οι φωτογραφίες 16 μελών εγκληματικής οργάνωσης που πραγματοποιούσε διαρρήξεις οικιών, κλοπές οχημάτων, καθώς και κλοπές με τη μέθοδο της απασχόλησης, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη –κατά περίπτωση- για τα αδικήματα της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση που επιδιώκει την τέλεση περισσότερων κακουργημάτων, της διακεκριμένης περίπτωσης κλοπής από κοινού και κατ’ εξακολούθηση (τετελεσμένη και σε απόπειρα), με τη συνολική αξία των αφαιρεθέντων αντικειμένων να υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ, τελεσθείσα από δύο ή περισσότερους που είχαν οργανωθεί με σκοπό την τέλεση κλοπών και διαπράττουν κλοπές κατ’ επάγγελμα, της απλής συνέργειας σε διακεκριμένη περίπτωση κλοπής, της πλαστογραφίας από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, της απείθειας από κοινού, της επικίνδυνης οδήγησης από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και της μετάθεσης πινακίδων κυκλοφορίας οχήματος από κοινού.

Δείτε τις φωτογραφίες και τα στοιχεία τους

Στη δημοσιότητα τα στοιχεία μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε κλοπές και διαρρήξεις στη Θεσσαλονίκη με λεία πάνω από 120.000 ευρώ
ΡΙΣΤΕΜΟΓΛΟΥ – ΡΙΣΤΕΜ Αλκιβιάδης του Βασιλείου και της Αναστασίας, γεν. την 21-12-1977 στο Άργος
Στη δημοσιότητα τα στοιχεία μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε κλοπές και διαρρήξεις στη Θεσσαλονίκη με λεία πάνω από 120.000 ευρώ
ΣΑΡΑΦΗΣ Γεώργιος του Χρήστου και της Φρόσως, γεν. την 21-09-1983 στη Λάρισα
Στη δημοσιότητα τα στοιχεία μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε κλοπές και διαρρήξεις στη Θεσσαλονίκη με λεία πάνω από 120.000 ευρώ
ΚΑΡΥΟΦΙΛΛΗΣ Μάριος του Γρηγορίου και της Μαρίνας, γεν. την 16-07-1991 στη Λάρισα
Στη δημοσιότητα τα στοιχεία μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε κλοπές και διαρρήξεις στη Θεσσαλονίκη με λεία πάνω από 120.000 ευρώ
ΜΑΡΑΓΚΟΣ Βασίλειος του Δημητρίου και της Αργυρώς, γεν. την 09-04-1986 στη Λάρισα
Στη δημοσιότητα τα στοιχεία μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε κλοπές και διαρρήξεις στη Θεσσαλονίκη με λεία πάνω από 120.000 ευρώ
ΣΑΜΑΡΑΣ Κωνσταντίνος του Πέτρου και της Ευτυχίας, γεν. την 16-07-1993 στην Βέροια Ημαθίας
Στη δημοσιότητα τα στοιχεία μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε κλοπές και διαρρήξεις στη Θεσσαλονίκη με λεία πάνω από 120.000 ευρώ
ΣΑΜΑΡΑΣ Ευάγγελος του Κωνσταντίνου και της Ειρήνης, γεν. την 08-11-1987 στην Βέροια Ημαθίας
Στη δημοσιότητα τα στοιχεία μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε κλοπές και διαρρήξεις στη Θεσσαλονίκη με λεία πάνω από 120.000 ευρώ
ΣΑΜΑΡΑ Παρασκευή του Δημητρίου και της Πρανβέρα – Δήμητρας, γεν. την 25-07-2005 στην Θεσσαλονίκη
Στη δημοσιότητα τα στοιχεία μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε κλοπές και διαρρήξεις στη Θεσσαλονίκη με λεία πάνω από 120.000 ευρώ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΝΙΔΟΥ Άννα – Μαρία του Ιωάννη και της Χριστίνας, γεν. την 01-03-2004 στη Βέροια Ημαθίας
Στη δημοσιότητα τα στοιχεία μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε κλοπές και διαρρήξεις στη Θεσσαλονίκη με λεία πάνω από 120.000 ευρώ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ηλιάννα του Χρήστου και της Όλγας, γεν. την 15-03-1999 στις Σέρρες
Στη δημοσιότητα τα στοιχεία μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε κλοπές και διαρρήξεις στη Θεσσαλονίκη με λεία πάνω από 120.000 ευρώ
ΣΑΜΑΡΑ Τερέζα του Παύλου και της Μαγδαληνής, γεν. την 29-08-1981 στην Βέροια Ημαθίας
Στη δημοσιότητα τα στοιχεία μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε κλοπές και διαρρήξεις στη Θεσσαλονίκη με λεία πάνω από 120.000 ευρώ
ΣΑΜΑΡΑΣ Πέτρος του Ανδρέα και της Ευθυμίας, γεν. την 15-08-1961 στο Λιποχώρι Πέλλας
Στη δημοσιότητα τα στοιχεία μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε κλοπές και διαρρήξεις στη Θεσσαλονίκη με λεία πάνω από 120.000 ευρώ
ΒΑΪΤΣΗ – ΠΑΥΛΟΥ Όλγα του Χρήστου και της Ευαγγελίας, γεν. την 30-08-1968 στην Θεσσαλονίκη
Στη δημοσιότητα τα στοιχεία μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε κλοπές και διαρρήξεις στη Θεσσαλονίκη με λεία πάνω από 120.000 ευρώ
ΚΙΑΖΟΥ Δημήτριος του Αναστασίου και της Σοφίας, γεν. την 03-08-1970 στην Έδεσσα Πέλλας
Στη δημοσιότητα τα στοιχεία μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε κλοπές και διαρρήξεις στη Θεσσαλονίκη με λεία πάνω από 120.000 ευρώ
ΡΙΣΤΕΜΟΓΛΟΥ Ματθαίος του Αντωνίου και της Αναστασίας, γεν. την 10-10-1989 στην Βέροια Ημαθίας
Στη δημοσιότητα τα στοιχεία μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε κλοπές και διαρρήξεις στη Θεσσαλονίκη με λεία πάνω από 120.000 ευρώ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Ιωάννης του Κωνσταντίνου και της Λιουτμίλα, γεν. την 29-04-1982 στην Βέροια Ημαθίας
Στη δημοσιότητα τα στοιχεία μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε κλοπές και διαρρήξεις στη Θεσσαλονίκη με λεία πάνω από 120.000 ευρώ
ΜΟΥΤΑΦΤΣΗΣ Δημήτριος του Πασχάλη και της Πασχαλίνας, γεν. την 18-07-1981 στην Θεσσαλονίκη


Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην διερεύνηση της συμμετοχής των κατηγορουμένων και σε άλλες περιπτώσεις κλοπών ή τέλεσης εγκλημάτων συναφών με αυτά για τα οποία ασκήθηκε η σε βάρος τους ποινική δίωξη, στην ανεύρεση επιπλέον αποδεικτικών στοιχείων – πειστηρίων, καθώς και στον εντοπισμό τυχόν άλλων θυμάτων, για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος και την αποτροπή απειλής της δημόσιας ασφάλειας.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 2310-388324, 2310- 388318, 2310-388320 και 2310-388328 του Γραφείου Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας, του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι, διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση είναι χρονικής διάρκειας τριών (3) μηνών, σύμφωνα με την Εισαγγελική Διάταξη. Πέραν του χρονικού αυτού ορίου δεν επιτρέπεται και αντίκειται στο νόμο, η διατήρηση ή/και αναπαραγωγή της δημοσιοποίησης των παραπάνω στοιχείων.
55 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

«Zero Waste HORECA» Awards 2026: Οι διακρίσεις των επιχειρήσεων για τις εξαιρετικές πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης

«Zero Waste HORECA» Awards 2026: Οι διακρίσεις των επιχειρήσεων για τις εξαιρετικές πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης

Η πλατφόρμα «Zero Waste HORECA» αποτελεί πρότυπο καινοτομίας στον κλάδο Φιλοξενίας και Εστίασης, παρέχοντας τα εργαλεία και την έμπνευση για τη μείωση του συνολικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος μιας επιχείρησης

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης