Στη δημοσιότητα τα στοιχεία μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε κλοπές και διαρρήξεις στη Θεσσαλονίκη με λεία πάνω από 120.000 ευρώ

Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την ΕΛΑΣ τα στοιχεία κι οι φωτογραφίες 16 μελών εγκληματικής οργάνωσης που πραγματοποιούσε διαρρήξεις οικιών, κλοπές οχημάτων, καθώς και κλοπές με τη μέθοδο της απασχόλησης, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη –κατά περίπτωση- για τα αδικήματα της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση που επιδιώκει την τέλεση περισσότερων κακουργημάτων, της διακεκριμένης περίπτωσης κλοπής από κοινού και κατ’ εξακολούθηση (τετελεσμένη και σε απόπειρα), με τη συνολική αξία των αφαιρεθέντων αντικειμένων να υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ, τελεσθείσα από δύο ή περισσότερους που είχαν οργανωθεί με σκοπό την τέλεση κλοπών και διαπράττουν κλοπές κατ’ επάγγελμα, της απλής συνέργειας σε διακεκριμένη περίπτωση κλοπής, της πλαστογραφίας από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, της απείθειας από κοινού, της επικίνδυνης οδήγησης από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και της μετάθεσης πινακίδων κυκλοφορίας οχήματος από κοινού.
Δείτε τις φωτογραφίες και τα στοιχεία τους
Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην διερεύνηση της συμμετοχής των κατηγορουμένων και σε άλλες περιπτώσεις κλοπών ή τέλεσης εγκλημάτων συναφών με αυτά για τα οποία ασκήθηκε η σε βάρος τους ποινική δίωξη, στην ανεύρεση επιπλέον αποδεικτικών στοιχείων – πειστηρίων, καθώς και στον εντοπισμό τυχόν άλλων θυμάτων, για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος και την αποτροπή απειλής της δημόσιας ασφάλειας.
Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 2310-388324, 2310- 388318, 2310-388320 και 2310-388328 του Γραφείου Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας, του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι, διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.
Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση είναι χρονικής διάρκειας τριών (3) μηνών, σύμφωνα με την Εισαγγελική Διάταξη. Πέραν του χρονικού αυτού ορίου δεν επιτρέπεται και αντίκειται στο νόμο, η διατήρηση ή/και αναπαραγωγή της δημοσιοποίησης των παραπάνω στοιχείων.
