Διασωληνωμένος στο Τζάνειο με μηνιγγίτιδα 22χρονος από τον Πύργο
Eισήχθη στο νοσοκομείο του Πύργου χθες με υψηλό πυρετό - Η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε πολύ γρήγορα και οι γιατροί προχώρησαν σε διασωλήνωση
Σε σοβαρή κατάσταση με μηνιγγίτιδα νοσηλεύεται στο Τζάνειο Νοσοκομείο ένας νεαρός 22 ετών από τον Πύργο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ilialive.gr, ο νεαρός εισήχθη στο νοσοκομείο του Πύργου χθες Τρίτη με υψηλό πυρετό. Η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε πολύ γρήγορα και αμέσως οι γιατροί προχώρησαν σε διασωλήνωση για να σταθεροποιηθεί η λειτουργία των ζωτικών του οργάνων.
Η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε αρκετά σοβαρή με αποτέλεσμα να διακομιστεί στο Τζάνειο Νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται.
