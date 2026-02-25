Περιορισμένα τα χιόνια τον φετινό χειμώνα στα πολύ μεγάλα υψόμετρα, δείτε χάρτη

Η παρακολούθηση της χιονοκάλυψης από τον Σεπτέμβριο 2025 δείχνει ότι έως τα τέλη Δεκεμβρίου η παρουσία χιονιού στη χώρα ήταν ιδιαίτερα περιορισμένη, όπως συμβαίνει συχνά την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με το Meteo