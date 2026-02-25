Περιορισμένα τα χιόνια τον φετινό χειμώνα στα πολύ μεγάλα υψόμετρα, δείτε χάρτη
Περιορισμένα τα χιόνια τον φετινό χειμώνα στα πολύ μεγάλα υψόμετρα, δείτε χάρτη

Η παρακολούθηση της χιονοκάλυψης από τον Σεπτέμβριο 2025 δείχνει ότι έως τα τέλη Δεκεμβρίου η παρουσία χιονιού στη χώρα ήταν ιδιαίτερα περιορισμένη, όπως συμβαίνει συχνά την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με το Meteo

Ιδιαίτερα μειωμένη είναι η χιονοκάλυψη στην Ελλάδα τον φετινό χειμώνα: κάλυπτε μόλις 2% της έκτακτης της χώρας στις 23 Φεβρουαρίου, ποσοστό σημαντικά χαμηλότερο από τον μέσο όρο της εποχής, λαμβάνοντας υπόψη τη μέση ημερήσια χιονοκάλυψη για την περίοδο 2004-2026, η οποία ανέρχεται στο 14%.

Η παρακολούθηση της χιονοκάλυψης από τον Σεπτέμβριο 2025 δείχνει ότι έως τα τέλη Δεκεμβρίου η παρουσία χιονιού στη χώρα ήταν ιδιαίτερα περιορισμένη, όπως συμβαίνει συχνά την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με το Meteo. Από τα τέλη Δεκεμβρίου παρατηρήθηκε σταδιακή αύξηση, ενώ μετά τις 10 Ιανουαρίου σημειώθηκε απότομη αύξηση της χιονοκάλυψης, ως αποτέλεσμα ψυχρής εισβολής που συνοδεύτηκε από εκτεταμένες χιονοπτώσεις σε μεγάλο μέρος της επικράτειας.

Στις 12 Ιανουαρίου, η χιονοκάλυψη έφτασε έως και το 18%, αποτυπώνοντας εκτεταμένες χιονοπτώσεις κυρίως στα ορεινά και ημιορεινά τμήματα της ηπειρωτικής Ελλάδας, αλλά και σε περιοχές χαμηλότερου υψομέτρου στη Μακεδονία και στα νησιά του Βόρειου και Κεντρικού Αιγαίου.

Στον παρακάτω χάρτη παρουσιάζεται η χιονοκάλυψη με κόκκινο χρώμα και η νεφοκάλυψη με λευκό, στις 23 Φεβρουαρίου 2026. Τα δεδομένα προέρχονται από τον δορυφόρο Terra, μέσω του οργάνου MODIS, σε ψευδοχρωματική (false colour) απεικόνιση:

Η σύγκριση με την κλιματολογία δείχνει ότι ο χειμώνας 2025–2026 χαρακτηρίζεται έως τώρα από περιορισμένη χιονοκάλυψη, η οποία εντοπίζεται κυρίως στα πολύ μεγάλα υψόμετρα.
