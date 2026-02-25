Νεκρός εντοπίστηκε 57χρονος στο λιμάνι του Ηρακλείου
ΕΛΛΑΔΑ
Ηράκλειο Λιμάνι Ηρακλείου Νεκρός

Νεκρός εντοπίστηκε 57χρονος στο λιμάνι του Ηρακλείου

Το περιστατικό σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες όταν ο άνδρας έκανε εργασίες συντήρησης σε πλοίο που βρίσκεται στο λιμάνι της περιοχής

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (25/2) όταν 57χρονος ανασύρθηκε νεκρός από το λιμάνι του Ηρακλείου.

Το περιστατικό σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες όταν ο 57χρονος έκανε εργασίες συντήρησης σε πλοίο που βρίσκεται στο λιμάνι της περιοχής.

Σύμφωνα με το flashnews.gr, στο σημείο έσπευσαν άνδρες του Λιμεναρχείου Ηρακλείου και ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του. Μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ όπου επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του.

