Με ανοιξιάτικες θερμοκρασίες και χωρίς βροχές το πρώτο 10ημερο του Μαρτίου στην Αττική, η πρόγνωση Κολυδά - Δείτε το μετεώγραμμα
Η προοπτική του καιρού για την Αττική
Η προοπτική του καιρού για την Αττική κατά το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου δείχνει σχετικά ήρεμο και τυπικά ανοιξιάτικο σκηνικό, με περιορισμένες διακυμάνσεις και χωρίς αξιόλογα φαινόμενα.
Σύμφωνα με το μετεώγραμμα για την Αττική, οι νεφώσεις θα παρουσιάζουν εναλλαγές, με αυξημένη συννεφιά κυρίως προς τα μέσα και προς το τέλος της περιόδου, χωρίς όμως να συνοδεύεται από σημαντικές βροχοπτώσεις. Οι βροχές αναμένονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, με τα περισσότερα προγνωστικά σενάρια να δίνουν μηδενικά ή οριακά ποσά και μόνο προς το τέλος να υπάρχει μικρή πιθανότητα ασθενούς βροχής.
Οι άνεμοι θα πνέουν σε ήπιες έως μέτριες εντάσεις, γύρω στα 2–4 m/s, χωρίς ενδείξεις για θυελλώδεις ριπές ή ισχυρά επεισόδια.
Η θερμοκρασία θα κινηθεί σε ανοδική πορεία, με τις μέγιστες τιμές να κυμαίνονται μεταξύ 13 και 18 βαθμών Κελσίου, ενώ οι ελάχιστες θα παραμείνουν σε μονοψήφια επίπεδα.
Συνολικά, η εικόνα παραπέμπει σε έναν ήρεμο και προβλέψιμο καιρό για την Αττική, με περιορισμένη δυναμική και χωρίς σημαντικές μεταβολές, ιδανικό για ανοιξιάτικες δραστηριότητες.
-Το μετεώγραμμα για την Αθήνα δείχνει μια περίοδο με μικρές εναλλαγές, αλλά χωρίς έντονα φαινόμενα. Η νέφωση παρουσιάζει διακυμάνσεις, με διαστήματα αυξημένης συννεφιάς κυρίως προς τα μέσα της περιόδου και εκ νέου προς το τέλος της εβδομάδας, χωρίς όμως να συνοδεύεται από αξιόλογες βροχοπτώσεις. Ο υετός παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα, με τα περισσότερα σενάρια να δίνουν μηδενικά ή οριακά ποσά και μόνο προς το τέλος να εμφανίζεται μια μικρή πιθανότητα ασθενούς βροχής.
-Οι άνεμοι κινούνται γενικά σε ήπιες έως μέτριες εντάσεις, γύρω στα 2–4 m/s, χωρίς ενδείξεις για ισχυρά επεισόδια ή θυελλώδεις ριπές. Η θερμοκρασία ακολουθεί ήπια ανοδική πορεία, με τις μέγιστες να κυμαίνονται περίπου από 13 έως 18 βαθμούς Κελσίου και τις ελάχιστες να παραμένουν σε μονοψήφιες τιμές.
-Συνολικά, η εικόνα παραπέμπει σε έναν σχετικά ήρεμο, τυπικά ανοιξιάτικο καιρό, με περιορισμένη δυναμική και χωρίς σημαντικές μεταβολές».
Διαβάστε ολόκληρη την ανάρτηση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά«Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
🎯 Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ— Theodoros Kolydas (@KolydasT) February 25, 2026
✅Το μετεώγραμμα για την Αθήνα δείχνει μια περίοδο με μικρές εναλλαγές, αλλά χωρίς έντονα φαινόμενα. Η νέφωση παρουσιάζει διακυμάνσεις, με διαστήματα αυξημένης συννεφιάς κυρίως προς τα μέσα της περιόδου και εκ νέου προς το τέλος της… pic.twitter.com/29XGQ9dzZF
