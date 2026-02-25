Ξεσπά η μητέρα της 25χρονης ΑμεΑ στην Κυψέλη: Αηδιαστικό το βίντεο από το σπίτι μου, εάν το δείξουν θα καταλάβουν όλοι με τι έκτρωμα έχουμε να κάνουμε
Η μητέρα είδε το συμβάν μέσω καμερών - Αντιλήφθηκε τι συνέβαινε από τις κάμερες του σπιτιού και ακολούθησε πάλη με τον 64χρονο μέσα στο διαμέρισμα
Σοκ και αποτροπιασμό προκαλούν οι λεπτομέρειες από τον εφιάλτη που φέρονται να έζησαν η 25χρονη και η δίδυμη αδελφή της, και οι δύο άτομα με αναπηρία, στα χέρια του 64χρονου ο οποίος κατηγορείται ότι το πρωί του Σαββάτου εισέβαλε στο διαμέρισμά τους στην Κυψέλη, ασέλγησε σε βάρος της μιας ενώ αποπειράθηκε να βιάσει το δεύτερο κορίτσι.
Η μητέρα των κοριτσιών, η οποία αντιλήφθηκε τι συμβαίνει μέσα από τις κάμερες του σπιτιού και κατήγγειλε τον 64χρονο στην αστυνομία, περιγράφει στο protothema.gr όλα όσα προηγήθηκαν του βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας από την πάλη με το φερόμενο ως δράστη.
Όπως λέει, μόλις μπήκε στο ισόγειο διαμέρισμα είδε τον μέχρι πρότινος φίλο της οικογένειας να βρίσκεται πάνω στην κόρη της και να ακουμπά τα γεννητικά του όργανα στο σώμα της.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ίδια έχει παραδώσει στις Αρχές ολόκληρο το υλικό από την κάμερα του σπιτιού.
Στην αρχή του επίμαχου υλικού φαίνεται η 25χρονη να κάθεται ημίγυμνη και έντρομη στο κρεβάτι ενώ δίπλα της βρίσκεται ο 64χρονος που φορά την μπλούζα και τα παπούτσια του.
Στη συνέχεια, στο σπίτι μπαίνει η μητέρα που τον απειλεί ότι θα καλέσει την Αστυνομία και ακολουθεί ο άγριος καβγάς ανάμεσά τους κατά τη διάρκεια του οποίου ο 64χρονος τη γρονθοκοπά και την πετά στο πάτωμα.
«Αν δείξουν αυτό το βίντεο που είναι τόσο σοκαριστικό και αηδιαστικό θα καταλάβουν όλοι με τι έκτρωμα έχουμε να κάνουμε. Τον οποίο τον κάλυψε ο γιος του όλες αυτές τις ημέρες. Άνοιξα την πόρτα και τον είδα με τα γεννητικά του όργανα πάνω στο παιδί μου. Άρχισα να τον βρίζω, να λέω ακατανόμαστες φράσεις, να παίρνω και τηλέφωνο συνάμα την Αστυνομία. Προσπάθησα να μείνω όσο πιο ψύχραιμη μπορούσα, να μην βουτήξω το μαχαίρι. Κατάφερα, του έφερα μια τηγανιά στο κεφάλι, πέσαμε και οι δύο κάτω», λέει η μητέρα των διδύμων και εξηγεί πως ο 64χρονος σε προγενέστερο χρόνο την είχε εξαπατήσει ώστε να φτιάξει αντικλείδι και να έχει πρόσβαση στο ισόγειο διαμέρισμα της οδού Καλιφρονά.
«Θυμήθηκα ότι μια φορά, στα γρήγορα, τον έστειλα να φέρει κάτι και μου λέει 'ρε δεν έχω το κλειδί του έξω'. Και του έδωσα όλο το μάτσο των κλειδιών, και της πόρτας μέσα από το σπίτι. Ψιλοάργησε να μου τα φέρει αλλά δεν πήγε το μυαλό μου. Μπορεί να έβγαλε αντικλείδι», αναφέρει η ίδια.
Παράλληλα, η μητέρα κάνει λόγο για μια παλαιότερη υπόθεση βιασμού στην οποία φέρεται να ενεπλάκη ο 64χρονος με θύμα μια κοπέλα από το άσυλο ανιάτων που λειτουργεί στην περιοχή.
«Άκουσα χθες ότι πιο παλιά στο άσυλο ανιάτων είχε πάρει μια κοπέλα και τη βίασε. Και πρέπει να έμεινε έγκυος αυτή η κοπέλα. Δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά αλλά μου το είπαν», τονίζει η μητέρα της 25χρονης.
Ο 64χρονος, ο οποίος χθες το μεσημέρι παραδόθηκε στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, συνοδευόμενος από το δικηγόρο του, αναμένεται σε λίγη ώρα να οδηγηθεί στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων όπου θα βρεθεί ενώπιον Εισαγγελέα και Ανακριτή.
