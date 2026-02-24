Οργισμένη η μητέρα της 25χρονης ΑμεΑ για την απόπειρα βιασμού στην Κυψέλη: «Ο 64χρονος ασελγούσε ενώ δίπλα βρισκόταν η αδερφή της»

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dgn9k02i6f5t)

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κοπέλα κράτησε για χρόνια μυστικό τον εφιάλτη που, όπως λέει, έζησε στα χέρια του ίδιου της του πατέρα. Χαρακτηριστικά, όπως είπε, όταν αποφάσισε να τον καταγγείλει σχεδόν όλοι από την οικογένειά της και το κοντινό της περιβάλλον της γύρισαν την πλάτη.«Ήθελα να τον καταγγείλω όμως επειδή, όπως μου είπαν, έχουν περάσει χρόνια δεν θα έβγαζε κάπου και πως δεν μπορούσα να το αποδείξω τώρα. Η μητέρα μου γνώριζε τι έκανε και δεν έκανε τίποτα γι' αυτό. Δεν θέλω καμία επαφή με κανέναν τους. Αυτό που με πλήγωσε περισσότερο ήταν όταν το ανέφερα στα αδέλφια μου... Κι εκείνοι πήραν το μέρος τους κι από τότε έχω κόψει επαφές μαζί τους».