Οργισμένη η μητέρα της 25χρονης ΑμεΑ για την απόπειρα βιασμού στην Κυψέλη: «Ο 64χρονος ασελγούσε ενώ δίπλα βρισκόταν η αδερφή της»
«Ήταν γυμνός και προσπαθούσε να με αγκαλιάσει και να μου ζητήσει συγγνώμη» λέει η μητέρα της 25χρονης ΑμεΑ
Συγκλονίζει η μητέρα της 25χρονης ΑμεΑ στην Κυψέλη που κατήγγειλε την απόπειρά βιασμού της κόρης της από έναν 64χρονο Αλβανό. Όπως λέει η ίδια οι «εικόνες αυτές έχουν κλειδώσει στο μυαλό μου».
Η μητέρα των δίδυμων κοριτσιών περιέγραψε το σοκαριστικό περιστατικό όπως το βίωσε. «Ευχαριστώ αρχικά το “Κραυγή ΑμεΑ” που έχουν σταθεί δίπλα μου. Εκείνη τη μέρα, πετάχτηκα στο φαρμακείο να πάρω ένα ζευγάρι γυαλιά και αυτός ήρθε εδώ, και όπως κατέγραψαν οι κάμερες, έλεγξε αν είμαι σπίτι, γιατί είχε κλειδί από την αποθήκη για να αφήνει τα ψώνια που του ζητούσα να μου παίρνει», είπε αρχικά η μητέρα της 25χρονης.
Και στη συνέχεια πρόσθεσε: «Έκανε θελήματα για όλους στη γειτονιά και πληρωνόταν κάθε μήνα. Εγώ το τελευταίο διάστημα δεν είχα βοήθεια γιατί “έχασα” πρόσφατα τη μητέρα μου αλλά αυτός ο άνθρωπος δεν είχε μπει ξανά στο σπίτι μου. Του έλεγα “σε παρακαλώ να με βοηθάς με νερά και ψώνια”, έγραφα τι του χρωστάω και τέλος του μήνα τον πλήρωνα. Εγώ ανοίγοντας την πόρτα του σπιτιού τον είδα πάνω από το παιδί μου να ασελγεί, όπως βλέπετε και εσείς στις εικόνες των βίντεο που έχουν κλειδώσει στο μυαλό μου. Άρχισα να τον βρίζω και να τον κυνηγάω ενώ ήταν γυμνός και προσπαθούσε να με αγκαλιάσει και να μου ζητήσει συγγνώμη. Μου έλεγε “συγγνώμη, έκανα ένα λάθος” και εγώ αυτό δεν το δέχομαι. Σφράγισε ο εγκέφαλός μου με τις εικόνες που είδα με το παιδί μου. Πήρα ένα τηγάνι, τον χτύπησα στο κεφάλι και πέσαμε κάτω. Του έριξα δύο μπουνιές αλλά δεν με νοιάζει αν με χτύπησε. Έχω εκδορές γιατί μου τραβούσε τα μαλλιά, το μόνο που με νοιάζει είναι αυτό που έκανε στο παιδί μου, που το είδα από τις κάμερες».
«Δεν υπόσχομαι ότι κρατιέμαι από τα χειρότερα. Ακριβώς δίπλα ήταν και το άλλο κορίτσι, το δίδυμο. Είναι τετραπληγικό, έχει κάνει 8 χειρουργεία και έβλεπε αυτό το σκηνικό. Κλείδωσε ο εγκέφαλός μου, το μόνο που έκανα είναι να πω συγγνώμη στο παιδί μου. Τα κορίτσια εξετάστηκαν στο Θριάσιο, δεν είναι πειραγμένα, όμως η αστυνομία δεν πήρε το σεντόνι από το κρεβάτι της κόρης μου. Είκοσι αστυνομικοί ήταν εδώ και ο άνδρας με πήρε 4 φορές τηλέφωνο και μόλις άκουγε αστυνομικό στο ακουστικό το έκλεινε», είπε η μητέρα των κοριτσιών.
Μάλιστα, στη δημοσιότητα έχει δοθεί συγκλονιστικό βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει τη μητέρα των κοριτσιών να επιστρέφει σπίτι της, να χτυπά τον 64χρονο στο κεφάλι ε ένα τηγάνι και να τον κυνηγάει με μαχαίρι. Παρά τη «μάχη» που έδωσε η μητέρα, ο 64χρονος κατάφερε να φύγει από το σπίτι.
Την ίδια ώρα, η κόρη του 64χρονου καταγγέλλει ότι ο πατέρας της την είχε βιάσει στην ηλικία των επτά ετών. Μιλώντας στο MEGA, η κοπέλα αποκάλυψε ότι ο 64χρονος τη βίασε όταν ήταν μόλις επτά χρονών μέσα στο ίδιο τους το σπίτι.
«Όταν ήμουν επτά ετών, ο πατέρας μου με βίασε μια φορά στην Αλβανία, όταν όλοι έλειπαν από το σπίτι. Δεν τον κατήγγειλα ποτέ, φοβόμουν. Πλέον, δεν έχω καμία σχέση με αυτόν τον άνθρωπο, τσακωθήκαμε πάρα πολύ άσχημα» δήλωσε αρχικά και συνεχίζει λέγοντας:
«Του ανέφερα πριν καιρό πάνω στον τσακωμό ότι με είχε κακοποιήσει σεξουαλικά κι εκείνος προσπάθησε να με βγάλει τρελή, ότι δεν ξέρω τι λέω και ότι τα βγάζω από το μυαλό μου».
Σοκάρει η κόρη του 64χρονου: Είχε ασελγήσει σε βάρος μου όταν ήμουν 7 ετών
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κοπέλα κράτησε για χρόνια μυστικό τον εφιάλτη που, όπως λέει, έζησε στα χέρια του ίδιου της του πατέρα. Χαρακτηριστικά, όπως είπε, όταν αποφάσισε να τον καταγγείλει σχεδόν όλοι από την οικογένειά της και το κοντινό της περιβάλλον της γύρισαν την πλάτη.
«Ήθελα να τον καταγγείλω όμως επειδή, όπως μου είπαν, έχουν περάσει χρόνια δεν θα έβγαζε κάπου και πως δεν μπορούσα να το αποδείξω τώρα. Η μητέρα μου γνώριζε τι έκανε και δεν έκανε τίποτα γι' αυτό. Δεν θέλω καμία επαφή με κανέναν τους. Αυτό που με πλήγωσε περισσότερο ήταν όταν το ανέφερα στα αδέλφια μου... Κι εκείνοι πήραν το μέρος τους κι από τότε έχω κόψει επαφές μαζί τους».
