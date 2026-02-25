Ο φωτογράφος του αργυροπελεκάνου της λίμνης Κερκίνης: «Είμαι χαρούμενος που πρωτίστως διαφημίζεται η Ελλάδα»

Η ιστορία της φωτογραφίας του αργυροπελεκάνου

Σέλφι του Τόνυ Κωνσταντινίση στη βάρκα με τον αργυροπελεκάνο στη λίμνη Κερκίνη

Πώς έμαθε την τέχνη της φωτογραφίας



Ποιος είναι ο σκοπός του

Τι κέρδισε από την αναγνώριση του National Geographic

Μελλοντικά πλάνα και πρότζεκτ

Ωστόσο.... Στα 39, αποφάσισα να σταματήσω να διαπραγματεύομαι με αυτή τη φωνή.Το να ξεκινάς από το μηδέν σε αυτή την ηλικία είναι ταπεινωτικό. Νιώθεις ότι έχεις μείνει πίσω. Αμφιβάλλεις συνεχώς για τον εαυτό σου. Αναρωτιέσαι αν κυνηγάς κάτι σημαντικό ή αν είσαι απλά αφελής. Υπήρχαν κρύα πρωινά, μακρινά ταξίδια, άδειες κάρτες μνήμης και ο σιωπηλός φόβος ότι ίσως είχα περιμένει πάρα πολύ.Και τότε, μια μέρα, μια εικόνα, στην οποία είχα αφιερωθεί μοιράστηκε το National Geographic».Ο Τόνυ είχε ταξιδέψει για τέσσερις ημέρες στη λίμνη Κερκίνη γι' αυτό ακριβώς τον λόγο, να αποθανατίσει τον σπάνιο αργυροπελεκάνο σε ένα μαγευτικό τοπίο.Τις πρώτες δύο ημέρες δεν στάθηκε ιδιαίτερα τυχερός, καθώς ο καιρός του χάλασε τα σχέδια. Στην περιοχή επικρατούσε έντονη κακοκαιρία και οι καιρικές συνθήκες δεν ευνοούσαν τη φωτογράφιση ενός ζώου στο φυσικό του περιβάλλον.Έτσι, άρχισε να απογοητεύεται, γιατί νόμιζε πως το ιδανικό σκηνικό που είχε στο μυαλό του θα παρέμενε μονάχα στη φαντασία του. Ωστόσο, την τρίτη μέρα, μετά την καταιγίδα, έγινε κάτι το απίστευτο. Άνοιξε ένα «παραθυράκι», μια μοναδική ευκαιρία που λες τώρα η ποτέ.Και ο Τόνυ την αξιοποίησε και με το παραπάνω. Ο ουρανός είχε βαφτεί μοβ και ροζ και σε συνδυασμό με το νερό της λίμνης δημιουργήθηκε το απόλυτο σκηνικό για την τέλεια λήψη. Το μόνο που έλειπε τώρα ήταν να εντοπίσει έναν ξεχωριστό αργυροπελεκάνο.Από την αρχή του είχε κάνει εντύπωση ένας πελεκάνος με το πιο περίεργο και ταυτόχρονα ξεχωριστό «μαλλί» από όλους. Με το που τον είδε πρώτη φορά, αποφάσισε κατευθείαν ότι αυτός ήταν ο εκλεκτός.Βρισκόταν μέσα σε μια βάρκα στη λίμνη και αναζητούσε την τέλεια στιγμή για να τον φωτογραφίσει. Την ώρα που πάταγε το κλικ ήταν τόσο αφοσιωμένος που παραλίγο να πέσει ολόκληρος μέσα στη λίμνη. Μάλιστα, ο φακός του βράχηκε χωρίς εκείνος καν να το αντιληφθεί.Γενικά του αρέσει να βγάζει φωτογραφίες από κάτω, όσο χαμηλά γίνεται, χωρίς να τον ενδιαφέρει το αντίκτυπο, άμα λερωθεί ο ίδιος η μηχανή του.. Μια στιγμή που η αμφιβολία μετατράπηκε σε ένα από τα αγαπημένα μου καρέ που έχω τραβήξει ποτέ».O ίδιος δηλώνει. Δεν σπούδασε σε κάποια σχολή ή δεν παρακολούθησε κάποιο σεμινάριο πάνω στη φωτογραφία. Αντιθέτως, δούλεψε μόνος του.Έψαξε, έμαθε και κατάλαβε την τέχνη της φωτογραφίας μέσα από βίντεο διάσημων επαγγελματικών φωτογράφων στο Youtube (Tutorial).Βέβαια, επισημαίνει πως δεν είναι απαραίτητο να μαθαίνει κάποιος μόνο από επαγγελματίες και διάσημους. Ο κάθε φωτογράφος έχει κάτι να προσφέρει, είτε πρόκειται για ερασιτέχνη είτε για επαγγελματία.Συνεχίζει να μαθαίνει και να βελτιώνεται με την κάθε ευκαιρία.Σκοπός του δεν είναι να βγάλει πολλά χρήματα μέσα από τη φωτογραφία. Για τον Τόνι η φωτογραφία, έναν τρόπο εκτίμησης της δουλειάς του, των αμέτρητων ωρών που ξοδεύει για ένα και μόνο κλικ φωτογραφίας.Ο ίδιος μέσα από τη δουλειά του θέλει να αφηγηθεί μια ιστορία και όχι απλά να δείξει μια εικόνα.Να δείξει στον άλλον τι υπάρχει πίσω από μια εικόνα. Θέλει να κάνει αυτό που τον κάνει πραγματικά ευτυχισμένο.Από τη δημοσίευση τουδεν έλαβε κάποια χρηματική αμοιβή. Αυτό που έλαβε, όμως, ήταν ένα μήνυμα στον λογαριασμό του στο Instagram (tony_wanders_photo), με το οποίο ουσιαστικά το National Geographic επικοινώνησε μαζί του και του ζήτησε άδεια για να χρησιμοποιήσει τη φωτογραφία του.Η διαδικασία έχει ως εξής: πρώτα έπρεπε ο ίδιος να στείλει το αρχείο της φωτογραφίας, ώστε να διαπιστωθεί ότι. Στη συνέχεια, υπογράφεται ένα συμφωνητικό και από τις δύο πλευρές μέσω του «» προκειμένου να υπάρχει γραπτή δήλωση (στοιχεία και υπογραφές) για τα δικαιώματα (credits) της φωτογραφίας. Μετά όλα ήταν έτοιμα για δημοσίευση.Τόνισε πως είναι ιδιαίτερα. Χάρηκε που αναγνωρίστηκε η προσπάθεια του.«Όταν είδα τη φωτογραφία μου στο National Geographic,. Ανακούφιση που το να ξεκινάς αργά δεν σημαίνει ότι ξεκινάς λάθος. Ανακούφιση που μερικές φορές το θάρρος είναι απλά να αποφασίζεις να μην εγκαταλείψεις τον εαυτό σου.Είμαι ακόμα στην αρχή. Ακόμα μαθαίνω. Ακόμα αμφιβάλλω. Αλλά δεν αγνοώ πια αυτό που πάντα ήξερα».Σε ερώτηση αν είχε κάποια πρόταση μετά από αυτή τη φωτογραφία να εργαστεί στο National Geographic, ο ίδιος δήλωσε πως παρόλο που θα το ήθελε πολύ κάτι τέτοιο δεν έγινε. Ωστόσο, μέσα από όλο αυτό άνοιξαν πολλές πόρτες για το μέλλον.Του έχουν γίνει κάποιες προτάσεις να φωτογραφίσει άγρια ζώα στις κρυψώνες τους, ακόμα και να τυπώσει τη φωτογραφία του αργυροπελεκάνου σε καμβά και έπειτα να το πουλήσει. Εκείνος, όμως, είναι πλήρως αφοσιωμένος στο όνειρο του, να αποθανατίζει στιγμές της άγριας φύσης.Ο Τόνυ Κωνσταντινίδης (40 ετών) κατάγεται από τη Λεμεσό της Κύπρου. Τρέφει, όμως, μεγάλη αγάπη για την Ελλάδα. Έχει επισκεφτεί τη χώρα μας πολλές φορές και υπογράμμισε το πόσο όμορφα τοπία και μέρη έχει.Θέλει να έρθει στην Πάρνηθα να φωτογραφίσει τους λύκους, καθώς ενημερώνεται από φίλους και ειδήσεις ότι αυτά τα άγρια ζώα εμφανίζονται όλο και πιο συχνά.Ο επόμενος προορισμός του για φωτογράφιση βρίσκεται στη Νορβηγία και συγκεκριμένα στην πόλη Ντοβρεφιέλ, όπου στεγάζεται το εθνικό πάρκο και ζει τοΤον Ιούνιο έχει προγραμματίσει να ταξιδέψει στην Κένυα για να αποθανατίσει τη φημισμένη «ς». Τον ενδιαφέρουν, επίσης, και εθελοντικά πρότζεκτ στη Λατινική Αμερική (Κόστα Ρίκα).