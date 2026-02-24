Η Novibet διαμορφώνει ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με διεθνή χαρακτηριστικά, επενδύοντας στην τεχνολογία, την εταιρική κουλτούρα και την επαγγελματική εξέλιξη των ανθρώπων της.
Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, 45λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό - Προβλήματα και σε Σκαραμαγκά, Β. Κωνσταντίνου και Κηφισίας
Αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί της Τρίτης (24/02) σε αρκετούς κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου
Με υπομονή θα πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί που κινούνται στους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου Αττικής, καθώς από τις πρώτες πρωινές ώρες της Tρίτης (24/02) αυξημένη είναι η κίνηση σε αρκετούς από αυτούς.
Σημειωτόν κινούνται τα οχήματα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, ενώ μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, αλλά και σε κεντρικούς οδικούς άξονες όπως η Κηφισίας, η Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας, καθώς επίσης και στη Βασιλίσσης Σοφίας.
Προβλήματα εντοπίζονται και στη Λεωφόρο Αθηνών, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
Ίδια κατάσταση και στο ρεύμα προς Ελευσίνα στην έξοδο προς Εθνική Οδό, ενώ προβλήματα συναντώνται στο κομμάτι ανάμεσα στην Δουκίσσης Πλακεντίας-Κηφισίας.
Στην Εθνική Οδό, στο ρεύμα της καθόδου για Πειραιά η κίνηση ξεκινά από τη Γέφυρα Καλυφτάκη στη Λυκόβρυση και φτάνει μέχρι το Αιγάλεω, ενώ στην άνοδο από τη Λένορμαν μέχρι και την Νέα Φιλαδέλφεια.
45λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική ΟδόΣτην Αττική Οδό, η κίνηση από το ρεύμα προς το αεροδρόμιο ξεκινά από τη Φυλή και φτάνει μέχρι και την Κηφισίας, ενώ μεγάλα προβλήματα παρατηρούνται και στην έξοδο για την Εθνική Οδό.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 45΄από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) February 24, 2026
5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,
15΄-20΄από κόμβο Μαραθώνος έως κόμβο Κηφισίας. https://t.co/OVe6Rl8N0m
