Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, 45λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό - Προβλήματα και σε Σκαραμαγκά, Β. Κωνσταντίνου και Κηφισίας
Αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί της Τρίτης (24/02) σε αρκετούς κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου

Με υπομονή θα πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί που κινούνται στους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου Αττικής, καθώς από τις πρώτες πρωινές ώρες της Tρίτης (24/02) αυξημένη είναι η κίνηση σε αρκετούς από αυτούς.

Σημειωτόν κινούνται τα οχήματα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, ενώ μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, αλλά και σε κεντρικούς οδικούς άξονες όπως η Κηφισίας, η Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας, καθώς επίσης και στη Βασιλίσσης Σοφίας.

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους


Προβλήματα εντοπίζονται και στη Λεωφόρο Αθηνών, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

45λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό 

Στην Αττική Οδό, η κίνηση από το ρεύμα προς το αεροδρόμιο ξεκινά από τη Φυλή και φτάνει μέχρι και την Κηφισίας, ενώ μεγάλα προβλήματα παρατηρούνται και στην έξοδο για την Εθνική Οδό.

Ίδια κατάσταση και στο ρεύμα προς Ελευσίνα στην έξοδο προς Εθνική Οδό, ενώ προβλήματα συναντώνται στο κομμάτι ανάμεσα στην Δουκίσσης Πλακεντίας-Κηφισίας.

Στην Εθνική Οδό, στο ρεύμα της καθόδου για Πειραιά η κίνηση ξεκινά από τη Γέφυρα Καλυφτάκη στη Λυκόβρυση και φτάνει μέχρι το Αιγάλεω, ενώ στην άνοδο από τη Λένορμαν μέχρι και την Νέα Φιλαδέλφεια.






