Η Novibet διαμορφώνει ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με διεθνή χαρακτηριστικά, επενδύοντας στην τεχνολογία, την εταιρική κουλτούρα και την επαγγελματική εξέλιξη των ανθρώπων της.
Τέσσερις συλλήψεις για κατοχή κοκαΐνης στο Ρέθυμνο: Έριχναν τα ναρκωτικά από το μπαλκόνι μόλις είδαν τους αστυνομικούς
Τέσσερις συλλήψεις για κατοχή κοκαΐνης στο Ρέθυμνο: Έριχναν τα ναρκωτικά από το μπαλκόνι μόλις είδαν τους αστυνομικούς
Οι ναρκωτικές ουσίες κατασχέθηκαν - Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην εισαγγελική Αρχή
Τρεις Έλληνες και ένας αλλοδαπός συνελήφθησαν στο Ρέθυμνο για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.
Η σύλληψη έγινε χθες από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και καταστολής Εγκληματικότητας Ρεθύμνης, όταν μετέβησαν τις νυκτερινές ώρες σε οικία στο Ρέθυμνο, μετά από καταγγελία για διαπληκτισμό μεταξύ ατόμων.
Εκεί εντόπισαν τρεις Έλληνες (έναν 41χρονο, έναν 26χρονο και μία 22χρονη) καθώς και έναν 22χρονο αλλοδαπό.
Τα συγκεκριμένα άτομα, μόλις είδαν τους αστυνομικούς, έριξαν από το μπαλκόνι του σπιτιού τρεις συσκευασίες που περιείχαν συνολικά 37,5 γραμμάρια κοκαΐνης.
Οι ναρκωτικές ουσίες κατασχέθηκαν, οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην εισαγγελική Αρχή και η προανάκριση ενεργείται από το τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.
Η σύλληψη έγινε χθες από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και καταστολής Εγκληματικότητας Ρεθύμνης, όταν μετέβησαν τις νυκτερινές ώρες σε οικία στο Ρέθυμνο, μετά από καταγγελία για διαπληκτισμό μεταξύ ατόμων.
Εκεί εντόπισαν τρεις Έλληνες (έναν 41χρονο, έναν 26χρονο και μία 22χρονη) καθώς και έναν 22χρονο αλλοδαπό.
Τα συγκεκριμένα άτομα, μόλις είδαν τους αστυνομικούς, έριξαν από το μπαλκόνι του σπιτιού τρεις συσκευασίες που περιείχαν συνολικά 37,5 γραμμάρια κοκαΐνης.
Οι ναρκωτικές ουσίες κατασχέθηκαν, οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην εισαγγελική Αρχή και η προανάκριση ενεργείται από το τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα