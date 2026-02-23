Τέσσερις συλλήψεις για κατοχή κοκαΐνης στο Ρέθυμνο: Έριχναν τα ναρκωτικά από το μπαλκόνι μόλις είδαν τους αστυνομικούς
ΕΛΛΑΔΑ
Οι ναρκωτικές ουσίες κατασχέθηκαν - Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην εισαγγελική Αρχή

Τρεις Έλληνες και ένας αλλοδαπός συνελήφθησαν στο Ρέθυμνο για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Η σύλληψη έγινε χθες από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και καταστολής Εγκληματικότητας Ρεθύμνης, όταν μετέβησαν τις νυκτερινές ώρες σε οικία στο Ρέθυμνο, μετά από καταγγελία για διαπληκτισμό μεταξύ ατόμων.

Εκεί εντόπισαν τρεις Έλληνες (έναν 41χρονο, έναν 26χρονο και μία 22χρονη) καθώς και έναν 22χρονο αλλοδαπό.

Τα συγκεκριμένα άτομα, μόλις είδαν τους αστυνομικούς, έριξαν από το μπαλκόνι του σπιτιού τρεις συσκευασίες που περιείχαν συνολικά 37,5 γραμμάρια κοκαΐνης.

Οι ναρκωτικές ουσίες κατασχέθηκαν, οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην εισαγγελική Αρχή και η προανάκριση ενεργείται από το τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.

