Μαίνεται η φωτιά στα Σπάτα: Κατέκαψε την αποθήκη επιχείρησης με αθλητικά είδη, φθορές και σε διπλανό κτίριο, την πρόλαβαν πριν επεκταθεί, βίντεο
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 35 πυροσβέστες με 11 οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν εθελοντές και οχήματα ΟΤΑ
Μαίνεται η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής (22/2) σε αποθήκη επιχείρησης στα Σπάτα. Η πυρκαγιά παρ' ολίγον να επεκταθεί και σε παρακείμενο κτίριο, με την πυροσβεστική να αντιμετωπίζει τις νέες εστίες. Ωστόσο, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, η φωτιά έχει προκαλέσει φθορές στο κτίριο, που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από την αποθήκη.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 35 πυροσβέστες με 11 οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν εθελοντές και οχήματα ΟΤΑ. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ο αποθηκευτικός χώρος επιχείρησης με αθλητικά είδη που καίγεται βρίσκεται στο 18ο χιλιόμετρο επί της λεωφόρου Σπάτων.
Λίγο πριν τις 20:00 το βράδυ η εικόνα της πυρκαγιάς ήταν καλύτερη, ωστόσο, λόγω των πολλών υλικών και εμπορευμάτων που βρίσκονται στον χώρο, το έργο της κατάσβεσης θα συνεχιστεί για ώρες. Η αποθήκη έχει καταστραφεί σχεδόν ολοσχερώς.
