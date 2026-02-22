Θοδωρής Κολυδάς: Χωρίς βροχές και με ξηρή ατμόσφαιρα ο καιρός από τα μέσα της εβδομάδας

Βοριάδες και ήπια άνοδος θερμοκρασίας την Καθαρά Δευτέρα – Χωρίς βροχές για έξι έως επτά ημέρες σε όλη τη χώρα α πό τα μέσα της εβδομάδας