Με σύμμαχο τον καιρό οι αποκριάτικες παρελάσεις και τα Κούλουμα: «Ήρθε η ώρα να ξεμουλιάσουμε» λέει ο Κολυδάς

Η κακοκαιρία περιορίζεται τις επόμενες ώρες στην ανατολική νησιωτική χώρα και τα Δωδεκάνησα, ενώ από την Κυριακή της Αποκριάς ο καιρός βελτιώνεται αισθητά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας

Θοδωρή Κολυδά, η κακοκαιρία περιορίζεται τις επόμενες ώρες στην ανατολική νησιωτική χώρα και τα Δωδεκάνησα, με σταδιακή εξασθένηση, ενώ από την Κυριακή της Αποκριάς ο καιρός βελτιώνεται αισθητά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.



Τσατραφύλλιας: «Με σύμμαχο τον καιρό οι αποκριάτικες παρελάσεις και τα Κούλουμα...»

κακοκαιρία θα επιμείνει για λίγες ώρες ακόμα στην ανατολική νησιωτική χώρα και τα Δωδεκάνησα και σταδιακά θα εξασθενήσει.



Στη συνέχεια, ο καιρός θα βελτιωθεί. Πιο συγκεκριμένα, την Κυριακή της Αποκριάς ο καιρός θα είναι βελτιωμένος με τοπικές βροχές σε Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη, Πελοπόννησο. Σταδιακά τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην Κρήτη, ενώ την Καθαρά Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες βροχές στην Κρήτη.



«Τουλάχιστον για μία εβδομάδα θα απολαύσουμε αρκετό ήλιο, με βοριαδάκι που θα διατηρεί την ατμόσφαιρα καθαρή», καταλήγει στην ανάρτησή του ο μετεωρολόγος.







Κολυδάς: «Έρχεται η ώρα να… ξεμουλιάσουμε» Για σαφή βελτίωση του καιρού τις επόμενες μέρες κάνει λόγο και ο



Κλείσιμο



Την Τετάρτη στη Μακεδονία και τη Θράκη θα υπάρχουν κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος με περιορισμένες νεφώσεις. Οι άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές δυτικοί-βορειοδυτικοί 3 έως 5, στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά.









Μετά τις βροχές των προηγούμενων ημερών το σκηνικό του καιρού σταδιακά αλλάζει και δίνει «ανάσα» σε όσους ετοιμάζονται για τις καρναβαλικές παρελάσεις και τα Κούλουμα . Σύμφωνα με τις αναρτήσεις των μετεωρολόγων Γιώργου Τσατραφύλλια και, η κακοκαιρία περιορίζεται τις επόμενες ώρες στην ανατολική νησιωτική χώρα και τα Δωδεκάνησα, με σταδιακή εξασθένηση, ενώ από την Κυριακή της Αποκριάς ο καιρός βελτιώνεται αισθητά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας , ηθα επιμείνει για λίγες ώρες ακόμα στην ανατολική νησιωτική χώρα και τα Δωδεκάνησα και σταδιακά θα εξασθενήσει.Στη συνέχεια, ο καιρός θα βελτιωθεί. Πιο συγκεκριμένα, την Κυριακή της Αποκριάς ο καιρός θα είναι βελτιωμένος με τοπικές βροχές σε Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη, Πελοπόννησο. Σταδιακά τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην Κρήτη, ενώ την Καθαρά Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες βροχές στην Κρήτη.«Τουλάχιστον για μία εβδομάδα θα απολαύσουμε αρκετό ήλιο, με βοριαδάκι που θα διατηρεί την ατμόσφαιρα καθαρή», καταλήγει στην ανάρτησή του ο μετεωρολόγος.Για σαφή βελτίωση του καιρού τις επόμενες μέρες κάνει λόγο και ο Θοδωρής Κολυδάς . Σε ανάρτησή του σήμερα στο Facebook αναφέρει ότι την Καθαρά Δευτέρα μόνο στην Κρήτη θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες και τις Κυκλάδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.Την Τρίτη ο καιρός θα διατηρηθεί γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις στα δυτικά και τα νότια. Από αργά το απόγευμα στη Μακεδονία και τη Θράκη οι νεφώσεις θα αυξηθούν και προς τη νύχτα δεν αποκλείονται τοπικές βροχές κυρίως στη Θράκη. Οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικούς 3 με 5 μποφόρ και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.Την Τετάρτη στη Μακεδονία και τη Θράκη θα υπάρχουν κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος με περιορισμένες νεφώσεις. Οι άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές δυτικοί-βορειοδυτικοί 3 έως 5, στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά.

«Από τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας και για διάστημα έξι έως επτά ημερών, όλα δείχνουν ότι ο καιρός θα κυλήσει χωρίς βροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Η ατμόσφαιρα θα είναι πιο ξηρή, με βοριαδάκι που θα καθαρίζει τον ορίζοντα και θα περιορίζει την υγρασία. Πρόκειται για μια περίοδο που ευνοεί τις εξωτερικές εργασίες, τις μετακινήσεις και τις δραστηριότητες στην ύπαιθρο. Μετά από τις προηγούμενες βροχοπτώσεις, φαίνεται πως έρχεται η ώρα να… ξεμουλιάσουμε», καταλήγει η ανάρτηση.