«Μου έσκισε τη μπλούζα και μου έκανε γρατζουνιές»: Πώς σώθηκε ο άνδρας που δέχθηκε επίθεση από λύκο στο Τατόι
Ο Χριστοφής Γουναρίδης είχε πάει για τρέξιμο στο Τατόι όταν ξαφνικά βρέθηκε αντιμέτωπος με δύο λύκους
Για την επίθεση που δέχθηκε από λύκο το πρωί του Σαββάτου την ώρα που έκανε προπόνηση στην περιοχή ανάμεσα στο Κρυονέρι και τα Βασιλικά Κτήματα στο Τατόι, μίλησε ο Χριστοφής Γουναρίδης. Ο άνδρας περιέγραψε στον ΣΚΑΪ, πώς εξελίχθηκε το περιστατικό και πώς κατάφερε να απομακρυνθεί.
«Γύρω στις 8 το πρωί χθες, και ενώ έκανα την προπόνησή μου και έτρεχα, αντίκρισα δύο λύκους πάνω στον δρόμο», ανέφερε. Όπως είπε, σταμάτησε αμέσως, καθώς δεν ήξερε πώς να αντιδράσει. «Σταμάτησα, δεν ήξερα πώς να αντιδράσω. Και οι δύο λύκοι ήρθαν προς το μέρος μου».
Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, ο ένας λύκος τον πλησίασε περισσότερο. «Ο ένας πλησίασε και ξεκίνησε να με μυρίζει. Έκανε κίνηση να έρθει προς τα πάνω μου και έκανα πίσω για να τον αποφύγω. Έκανα ήσυχα βήματα, δεν έτρεξα». Όπως περιέγραψε, γύρισε πλάτη και άρχισε να απομακρύνεται με προσεκτικές κινήσεις. «Φαντάστηκα ότι μπορεί να είχε γεννήσει κάποιο από τα δύο και το ένα έμεινε πίσω για να προστατεύσει τα μικρά».
Στη συνέχεια επιχείρησε να φύγει με χαλαρό τζόκινγκ, ωστόσο το ζώο τον ακολούθησε. «Ξεκίνησα να φύγω με τζόκινγκ χαλαρά και αυτό με ακολούθησε από πίσω. Μου έσκισε τη μπλούζα και μου έκανε γρατζουνιές στην πλάτη, πιο πολύ σαν να ήθελε να παίξει και όχι τόσο να μου επιτεθεί», είπε.
Όπως ανέφερε, ο λύκος τον άφησε ήσυχο έπειτα από περίπου 500 μέτρα. Παρά την εμπειρία του, ο ίδιος εμφανίστηκε ψύχραιμος, δηλώνοντας μάλιστα γελώντας ότι σκοπεύει να επιστρέψει στην περιοχή για τρέξιμο τον επόμενο μήνα.
Η ανακοίνωση του δήμου ΑχαρνώνΤην επίθεση γνωστοποίησε ο δήμος Αχαρνών με ανάρτησή του στο Facebook, συνιστώντας προσοχή και ενόψει του τριήμερου της Καθαράς Δευτέρας που διανύουμε καθώς «όπως και κάθε Σαββατοκύριακο αναμένεται στην Πάρνηθα να βρεθούν πολλοί επισκέπτες».
- ✅Σε περίπτωση που εντοπίσουμε λύκο δεν τρέχουμε. Εάν είναι σε μεγάλη απόσταση δεν τον πλησιάζουμε και διατηρούμε διαρκώς οπτική επαφή. Εάν πλησιάσει επιδεικνύουμε επιθετική συμπεριφορά κάνοντας δυνατό θόρυβο με οποιοδήποτε μέσο, φωνάζοντας και κουνώντας αντικείμενα.
- ✅Αποφεύγουμε τις βόλτες σε περιαστικές περιοχές και εντός του Δρυμού με τον σκύλο μας. Σε κάθε περίπτωση πάντως κρατάμε πάντα το σκύλο μας δεμένο με λουρί.
- ✅Αποφεύγουμε να βρεθούμε σε αυτές τις περιοχές κατά τη διάρκεια της μέρας όταν υπάρχει περιορισμένο φυσικό φως, δηλαδή νωρίς το πρωί αλλά κυρίως το σούρουπο, λίγη ώρα δηλαδή πριν σκοτεινιάσει.
- ✅Δεν παρέχουμε τροφή – ακούσια ή εκούσια – σε όλα τα ζώα της άγριας πανίδας για οποιοδήποτε λόγο.
- Δεν αφήνουμε υπολείμματα τροφής εκτός κάδων σε όλες τις περιαστικές περιοχές
- ✅Ενημερώνουμε το Δασαρχείο ή άλλες αρχές για το σημείο που σημειώθηκε ο εντοπισμός.
