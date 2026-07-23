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Τουλάχιστον 24 αγρότες νεκροί σε επίθεση ενόπλων που εισέβαλαν με μοτοσικλέτες σε χωριά της Νιγηρίας
Τουλάχιστον 24 αγρότες νεκροί σε επίθεση ενόπλων που εισέβαλαν με μοτοσικλέτες σε χωριά της Νιγηρίας
Οι δράστες άνοιξαν πυρ εναντίον ανθρώπων που εργάζονταν στα χωράφια τους, τραυμάτισαν αρκετούς ακόμη και έκλεψαν ζώα, σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής
Τουλάχιστον 24 αγρότες σκοτώθηκαν και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν ύστερα από επίθεση ενόπλων σε απομακρυσμένα αγροτικά χωριά στην πολιτεία Ζαμφάρα, στη βορειοδυτική Νιγηρία, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων που επικαλείται το Reuters.
Η επίθεση σημειώθηκε περίπου στις 13:00 (τοπική ώρα) την Τρίτη, όταν ένοπλοι που επέβαιναν σε μοτοσικλέτες εισέβαλαν σε κοινότητες της περιφέρειας Sauna, στην περιοχή τοπικής αυτοδιοίκησης Talata Mafara, και άρχισαν να πυροβολούν ανθρώπους που εργάζονταν στα χωράφια τους.
«Σκότωσαν τουλάχιστον 24 αθώους αγρότες. Συνεχίζουμε ακόμη να καταγράφουμε τις απώλειες», δήλωσε τηλεφωνικά στο Reuters ο κάτοικος Auwal Sani.
Η πολιτεία Ζαμφάρα βρίσκεται στο επίκεντρο της κρίσης ασφαλείας που πλήττει τη βορειοδυτική Νιγηρία, όπου ένοπλες συμμορίες, γνωστές τοπικά ως «bandits», πραγματοποιούν συχνά επιδρομές σε χωριά, απάγουν κατοίκους ζητώντας λύτρα και κλέβουν κοπάδια ζώων.
Σύμφωνα με κατοίκους, οι δράστες διένυσαν σχεδόν 50 χιλιόμετρα κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου Mayanchi–Anka, μιας σημαντικής εμπορικής οδού, προτού φτάσουν στην περιοχή Sauna, χωρίς να συναντήσουν δυνάμεις ασφαλείας. Μέχρι στιγμής, ούτε η αστυνομία ούτε ο στρατός της Νιγηρίας είχαν σχολιάσει επίσημα το περιστατικό.
Ένας ακόμη κάτοικος της περιοχής, ο Bello Aliyu, δήλωσε ότι η επίθεση της Τρίτης διήρκεσε περίπου τρεις ώρες. Όπως ανέφερε, οι ένοπλοι έκλεψαν επίσης άγνωστο αριθμό ζώων, ενώ αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται λαμβάνοντας ιατρική περίθαλψη.
Η επίθεση σημειώθηκε περίπου στις 13:00 (τοπική ώρα) την Τρίτη, όταν ένοπλοι που επέβαιναν σε μοτοσικλέτες εισέβαλαν σε κοινότητες της περιφέρειας Sauna, στην περιοχή τοπικής αυτοδιοίκησης Talata Mafara, και άρχισαν να πυροβολούν ανθρώπους που εργάζονταν στα χωράφια τους.
«Σκότωσαν τουλάχιστον 24 αθώους αγρότες. Συνεχίζουμε ακόμη να καταγράφουμε τις απώλειες», δήλωσε τηλεφωνικά στο Reuters ο κάτοικος Auwal Sani.
Η πολιτεία Ζαμφάρα βρίσκεται στο επίκεντρο της κρίσης ασφαλείας που πλήττει τη βορειοδυτική Νιγηρία, όπου ένοπλες συμμορίες, γνωστές τοπικά ως «bandits», πραγματοποιούν συχνά επιδρομές σε χωριά, απάγουν κατοίκους ζητώντας λύτρα και κλέβουν κοπάδια ζώων.
Σύμφωνα με κατοίκους, οι δράστες διένυσαν σχεδόν 50 χιλιόμετρα κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου Mayanchi–Anka, μιας σημαντικής εμπορικής οδού, προτού φτάσουν στην περιοχή Sauna, χωρίς να συναντήσουν δυνάμεις ασφαλείας. Μέχρι στιγμής, ούτε η αστυνομία ούτε ο στρατός της Νιγηρίας είχαν σχολιάσει επίσημα το περιστατικό.
Ένας ακόμη κάτοικος της περιοχής, ο Bello Aliyu, δήλωσε ότι η επίθεση της Τρίτης διήρκεσε περίπου τρεις ώρες. Όπως ανέφερε, οι ένοπλοι έκλεψαν επίσης άγνωστο αριθμό ζώων, ενώ αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται λαμβάνοντας ιατρική περίθαλψη.
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