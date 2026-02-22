Σχεδιάζουμε το ταξίδι μας όσο πιο νωρίς γίνεται και σαλπάρουμε με τη Superfast Ferries για μια εμπειρία ζωής
Τροχαίο δυστύχημα με 45χρονη νεκρή στην Πάτρα, δείτε φωτογραφίες
Το τροχαίο σημειώθηκε στις 2:30 τα ξημερώματα της Κυριακής στην περιοχή της Οβρυάς
Τροχαίο δυστύχημα με θύμα μια 45χρονη γυναίκα σημειώθηκε στις 2:30 τα ξημερώματα της Κυριακής στην Πάτρα.
Σύμφωνα με το tempo24.news το δυστύχημα σημειώθηκε στη διασταύρωση των οδών Δημοκρατίας και Οδ. Ανδρούτσου στην περιοχή της Οβρυάς.
Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με το ένα εξ αυτών να ανεβαίνει σε πεζοδρόμιο, να ξηλώνει πινακίδα επιχείρησης και να ακινητοποιείται
Κατά τις πληροφορίες η άτυχη γυναίκα ήταν συνεπιβάτης σε ένα από τα δύο οχήματα που ενεπλάκησαν στο τροχαίο δυστύχημα με την τροχαία να ερευνά τα αίτια της τραγωδίας.
