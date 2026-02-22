Τροχαίο δυστύχημα με 45χρονη νεκρή στην Πάτρα, δείτε φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Δυστύχημα Πάτρα Νεκρή

Τροχαίο δυστύχημα με 45χρονη νεκρή στην Πάτρα, δείτε φωτογραφίες

Το τροχαίο σημειώθηκε στις 2:30 τα ξημερώματα της Κυριακής στην περιοχή της Οβρυάς

Τροχαίο δυστύχημα με 45χρονη νεκρή στην Πάτρα, δείτε φωτογραφίες
12 ΣΧΟΛΙΑ
Τροχαίο δυστύχημα με θύμα μια 45χρονη γυναίκα σημειώθηκε στις 2:30 τα ξημερώματα της Κυριακής στην Πάτρα.

Σύμφωνα με το tempo24.news το δυστύχημα σημειώθηκε στη διασταύρωση των οδών Δημοκρατίας και Οδ. Ανδρούτσου στην περιοχή της Οβρυάς.

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με το ένα εξ αυτών να ανεβαίνει σε πεζοδρόμιο, να ξηλώνει πινακίδα επιχείρησης και να ακινητοποιείται

Κατά τις πληροφορίες η άτυχη γυναίκα ήταν συνεπιβάτης σε ένα από τα δύο οχήματα που ενεπλάκησαν στο τροχαίο δυστύχημα με την τροχαία να ερευνά τα αίτια της τραγωδίας.

Δείτε φωτογραφίες

Τροχαίο δυστύχημα με 45χρονη νεκρή στην Πάτρα, δείτε φωτογραφίες
Τροχαίο δυστύχημα με 45χρονη νεκρή στην Πάτρα, δείτε φωτογραφίες
12 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης