Οδηγός επιτέθηκε σε πεζό με μαχαίρι μετά από καβγά και συνελήφθη στο Μεσολόγγι
Ο άνδρας αποπειράθηκε να μαχαιρώσει τον πεζό τρεις φορές στην κοιλιά
Συνελήφθη στο Μεσολόγγι άνδρας οδηγός που επιτέθηκε με μαχαίρι μετά από καβγά με πεζό.
Ο κατηγορούμενος το βράδυ της Παρασκευής (20/2), οδηγώντας αυτοκίνητο ήρθε σε λεκτική αντιπαράθεση με άνδρα που ήταν πεζός και κρατώντας μαχαίρι αποπειράθηκε τρεις φορές να τον μαχαιρώσει στην κοιλιά.
Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου εντοπίστηκε και συνελήφθη ο κατηγορούμενος, ενώ σε έρευνα που διενεργήθηκε στο αυτοκίνητό του βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.
