Οδηγός επιτέθηκε σε πεζό με μαχαίρι μετά από καβγά και συνελήφθη στο Μεσολόγγι
ΕΛΛΑΔΑ
Μεσολόγγι Σύλληψη Επίθεση Μαχαίρι

Οδηγός επιτέθηκε σε πεζό με μαχαίρι μετά από καβγά και συνελήφθη στο Μεσολόγγι

Ο άνδρας αποπειράθηκε να μαχαιρώσει τον πεζό τρεις φορές στην κοιλιά

Οδηγός επιτέθηκε σε πεζό με μαχαίρι μετά από καβγά και συνελήφθη στο Μεσολόγγι
7 ΣΧΟΛΙΑ
Συνελήφθη στο Μεσολόγγι άνδρας οδηγός που επιτέθηκε με μαχαίρι μετά από καβγά με πεζό.

Ο κατηγορούμενος το βράδυ της Παρασκευής (20/2), οδηγώντας αυτοκίνητο ήρθε σε λεκτική αντιπαράθεση με άνδρα που ήταν πεζός και κρατώντας μαχαίρι αποπειράθηκε τρεις φορές να τον μαχαιρώσει στην κοιλιά.

Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου εντοπίστηκε και συνελήφθη ο κατηγορούμενος, ενώ σε έρευνα που διενεργήθηκε στο αυτοκίνητό του βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.
7 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης