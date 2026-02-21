Έτσι θα ήταν ο Κηφισός σήμερα αν δεν είχε μπαζωθεί

Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργήσαμε μια απεικόνιση που δείχνει έναν ευρύ, καθαρό υδάτινο διάδρομο να διατρέχει το κέντρο της πόλης, πλαισιωμένο από δέντρα, πεζόδρομους, , με μικρές γέφυρες να ενώνουν τις δύο όχθες, μια εικόνα που πολλοί βρίσκουν όμορφη αλλά και δύσκολα εφαρμόσιμη στην πραγματικότητα.

Ο Κηφισός δεν ήταν απλώς ένα ρέμα που χάθηκε κάτω από τσιμέντο. Υπήρξε ο κεντρικός ποταμός της αρχαίας Αθήνας, στοιχείο ζωής και ανάπτυξης από την αρχαιότητα. Ξεκινούσε από τις υπώρειες της Πάρνηθας και κατέληγε στον Φαληρικό Όρμο, ποτίζοντας καλλιέργειες και ορίζοντας φυσικά σύνορα. Στις όχθες του αναπτύχθηκαν ιερά και οικισμοί, ενώ η παρουσία του συνδέθηκε με τη μυθολογία και τη θρησκευτική παράδοση της πόλης. Ήταν μέρος της ταυτότητας της Αττικής