Συναγερμός για εξαφάνιση 44χρονου στην Αχαΐα, σε εξέλιξη έρευνες στις εκβολές του ποταμού Γλαύκου

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τον εντοπισμό αγνοούμενου 44χρονου στη θαλάσσια περιοχή των εκβολών του ποταμού Γλαύκου, στον νομό Αχαΐας.
Η επιχείρηση πραγματοποιείται υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), με τη συμμετοχή ενός πλωτού σκάφους του Λιμενικού Σώματος, ενός ελικοπτέρου της Πολεμικής Αεροπορίας και ενός οχήματος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής από ξηράς.
Οι δυνάμεις επιχειρούν στην ευρύτερη θαλάσσια και παράκτια ζώνη της περιοχής, πραγματοποιώντας εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό του άνδρα.
Oι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι καλές, γεγονός που διευκολύνει το έργο των σωστικών συνεργείων.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 ο άνδρας είχε πάει για ψάρεμα στο σημείο, κάτι που συνήθιζε όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες βρέθηκε στο νερό.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας χάθηκε μπροστά στα μάτια του γιου του. Ο 17χρονος φέρεται να είδε τον πατέρα του να παρασύρεται από το ποτάμι προς τη θάλασσα, να καλεί σε βοήθεια και έπειτα έχασε κάθε οπτική επαφή μαζί του.
