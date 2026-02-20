Συναγερμός για εξαφάνιση 44χρονου στην Αχαΐα, σε εξέλιξη έρευνες στις εκβολές του ποταμού Γλαύκου
ΕΛΛΑΔΑ
Λιμενικό Σώμα Αχαΐα

Συναγερμός για εξαφάνιση 44χρονου στην Αχαΐα, σε εξέλιξη έρευνες στις εκβολές του ποταμού Γλαύκου

Σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας είχε πάει για ψάρεμα στο σημείο

Συναγερμός για εξαφάνιση 44χρονου στην Αχαΐα, σε εξέλιξη έρευνες στις εκβολές του ποταμού Γλαύκου
1 ΣΧΟΛΙΟ
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τον εντοπισμό αγνοούμενου 44χρονου στη θαλάσσια περιοχή των εκβολών του ποταμού Γλαύκου, στον νομό Αχαΐας.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), με τη συμμετοχή ενός πλωτού σκάφους του Λιμενικού Σώματος, ενός ελικοπτέρου της Πολεμικής Αεροπορίας και ενός οχήματος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής από ξηράς.

Οι δυνάμεις επιχειρούν στην ευρύτερη θαλάσσια και παράκτια ζώνη της περιοχής, πραγματοποιώντας εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό του άνδρα.

Oι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι καλές, γεγονός που διευκολύνει το έργο των σωστικών συνεργείων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 ο άνδρας είχε πάει για ψάρεμα στο σημείο, κάτι που συνήθιζε όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες βρέθηκε στο νερό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας χάθηκε μπροστά στα μάτια του γιου του. Ο 17χρονος φέρεται να είδε τον πατέρα του να παρασύρεται από το ποτάμι προς τη θάλασσα, να καλεί σε βοήθεια και έπειτα έχασε κάθε οπτική επαφή μαζί του.


Δείτε φωτογραφίες 


Συναγερμός για εξαφάνιση 44χρονου στην Αχαΐα, σε εξέλιξη έρευνες στις εκβολές του ποταμού Γλαύκου
Συναγερμός για εξαφάνιση 44χρονου στην Αχαΐα, σε εξέλιξη έρευνες στις εκβολές του ποταμού Γλαύκου
Συναγερμός για εξαφάνιση 44χρονου στην Αχαΐα, σε εξέλιξη έρευνες στις εκβολές του ποταμού Γλαύκου
Συναγερμός για εξαφάνιση 44χρονου στην Αχαΐα, σε εξέλιξη έρευνες στις εκβολές του ποταμού Γλαύκου
Συναγερμός για εξαφάνιση 44χρονου στην Αχαΐα, σε εξέλιξη έρευνες στις εκβολές του ποταμού Γλαύκου
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

Η νέα σχεδίαση, η εξελιγμένη πλατφόρμα, ο υβριδικός κινητήρας, οι κορυφαίες αναρτήσεις και τα εξελιγμένα συστήματα ασφάλειας του νέου T-Roc καθιστούν το νέο μοντέλο της Volkswagen μια ολοκληρωμένη πρόταση για τον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης