«Όταν κυβερνούν ανίκανοι, ένοχοι είναι οι ικανοί»: Το χειρόγραφο μήνυμα της Αρβελέρ στον Μητσοτάκη το 2015 με το οποίο τον προέτρεπε να αναλάβει την ηγεσία της ΝΔ

Κυριάκος Μητσοτάκης Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ

Στον επικήδειό του ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο σημείωμα και ολοκλήρωσε τον αποχαιρετισμό του με τη φράση «Καλό σου ταξίδι, αγαπημένη μου Ελένη»

Μια προσωπική στιγμή από το 2015 αποκάλυψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τον επικήδειο λόγο του για την Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ, στην εξόδιο ακολουθία που τελέστηκε την Παρασκευή (20/2) στη Μητρόπολη. Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε ένα χειρόγραφο που του είχε παραδώσει η διακεκριμένη βυζαντινολόγος, όταν εκείνος αποφάσισε να θέσει υποψηφιότητα για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας.

«Ήταν σκέψεις γραμμένες στο χέρι στο πολυτονικό, το 2015, όταν με ενθάρρυνε να διεκδικήσω την ηγεσία της ΝΔ», είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Στο σημείωμα, όπως μετέφερε ο ίδιος, περιλαμβάνονταν τα εξής λόγια: «Οταν πτωχεύουν οι πλούσιοι, δεν θα πλουτίσουν οι φτωχοί. Μα όταν κυβερνούν ανίκανοι, ένοχοι είναι οι ικανοί. Κι όταν μόνο οι ανάξιοι μιλούν για αξίες, τότε η απαξίωση θα είναι γενική».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ολοκλήρωσε τον αποχαιρετισμό του με τη φράση «Καλό σου ταξίδι, αγαπημένη μου Ελένη», τιμώντας τη μνήμη της Ελένης Γλύκατζη - Αρβελέρ.
