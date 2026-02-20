«Όταν κυβερνούν ανίκανοι, ένοχοι είναι οι ικανοί»: Το χειρόγραφο μήνυμα της Αρβελέρ στον Μητσοτάκη το 2015 με το οποίο τον προέτρεπε να αναλάβει την ηγεσία της ΝΔ

Μια προσωπική στιγμή από το 2015 αποκάλυψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης
κατά τον επικήδειο λόγο του για την Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ
, στην εξόδιο ακολουθία που τελέστηκε την Παρασκευή (20/2) στη Μητρόπολη
. Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε ένα χειρόγραφο που του είχε παραδώσει η διακεκριμένη βυζαντινολόγος, όταν εκείνος αποφάσισε να θέσει υποψηφιότητα για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας
.
«Ήταν σκέψεις γραμμένες στο χέρι στο πολυτονικό, το 2015
, όταν με ενθάρρυνε να διεκδικήσω την ηγεσία της ΝΔ», είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός
.
Στο σημείωμα, όπως μετέφερε ο ίδιος, περιλαμβάνονταν τα εξής λόγια: «Οταν πτωχεύουν οι πλούσιοι, δεν θα πλουτίσουν οι φτωχοί. Μα όταν κυβερνούν ανίκανοι, ένοχοι είναι οι ικανοί. Κι όταν μόνο οι ανάξιοι μιλούν για αξίες, τότε η απαξίωση θα είναι γενική».
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ολοκλήρωσε τον αποχαιρετισμό του με τη φράση «Καλό σου ταξίδι, αγαπημένη μου Ελένη», τιμώντας τη μνήμη της Ελένης Γλύκατζη - Αρβελέρ.