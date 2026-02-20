«Όταν κυβερνούν ανίκανοι, ένοχοι είναι οι ικανοί»: Το χειρόγραφο μήνυμα της Αρβελέρ στον Μητσοτάκη το 2015 με το οποίο τον προέτρεπε να αναλάβει την ηγεσία της ΝΔ