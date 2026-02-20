Νέο έκτακτο δελτίο καιρού της ΕΜΥ - Πορτοκαλί προειδοποίηση για την Αττική

Πού και πότε θα χτυπήσει η κακοκαιρία εξπρές





Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο.







1. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:



α. στη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο μέχρι τις μεσημεριανές ώρες σήμερα Παρασκευή







γ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από τις απογευματινές ώρες σήμερα έως το Σάββατο το απόγευμα



δ. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια πρόσκαιρα σήμερα Παρασκευή από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα



Κλείσιμο



στ. στα Δωδεκάνησα το Σάββατο από τις πρωινές ώρες μέχρι νωρίς το απόγευμα.



2. Ισχυροί νότιοι άνεμοι, εντάσεως έως και 8 μποφόρ θα πνέουν σήμερα Παρασκευή (20-02-26) μέχρι τις βραδινές ώρες στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο και τη Θράκη.



Έρχονται καταιγίδες στην Αττική, τι ώρα θα αρχίσουν οι έντονες βροχές σύμφωνα με τον Κολυδά

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε την Πέμπτη 19/2/2026 στις 12:00 τοπική ώρα επικαιροποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 20/2, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο.Αναλυτικά:1. Ισχυρές βροχές καικαι πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:α. στη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο μέχρι τις μεσημεριανές ώρες σήμερα Παρασκευήβ. στην υπόλοιπη Πελοπόννησο μέχρι αργά το απόγευμα σήμερα Παρασκευήγ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από τις απογευματινές ώρες σήμερα έως το Σάββατο το απόγευμαδ. στην ανατολική Στερεά () και την Εύβοια πρόσκαιρα σήμερα Παρασκευή από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχταε. στα νησιά του ανατολικού βορειοανατολικού Αιγαίου από το βράδυ της Παρασκευής μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτουστ. στα Δωδεκάνησα το Σάββατο από τις πρωινές ώρες μέχρι νωρίς το απόγευμα.2., εντάσεως έως και 8 μποφόρ θα πνέουν σήμερα Παρασκευή (20-02-26) μέχρι τις βραδινές ώρες στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο και τη Θράκη.

H Αττική, και ειδικότερα η Αθήνα σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά θα δεχτεί και πάλι σήμερα απογευματινές βροχές και καταιγίδες.



Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει:



«Καλημέρα σας. "Συνεπέστατο" το ψυχρό μέτωπο επηρεάζει ήδη τη Δυτική Ελλάδα. Μετά τις 7 το βράδυ θα περάσει και από την Αθήνα. Δείτε ανά ώρα την εξέλιξη του καιρού».

Πολιτική Προστασία - Νεότερα στοιχεία για την πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) που εκδόθηκε σήμερα Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπεται σήμερα Παρασκευή (20-02-2026) και αύριο Σάββατο (21-02-2026). Ενισχυμένοι νότιοι άνεμοι.



Πιο αναλυτικά:



1. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:



α. στη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο μέχρι τις μεσημεριανές ώρες σήμερα Παρασκευή



β. στην υπόλοιπη Πελοπόννησο μέχρι αργά το απόγευμα σήμερα Παρασκευή



γ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από τις απογευματινές ώρες σήμερα έως το Σάββατο το απόγευμα



δ. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια πρόσκαιρα σήμερα Παρασκευή από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα



ε. στα νησιά του ανατολικού βορειοανατολικού Αιγαίου από το βράδυ της Παρασκευής μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου



στ. στα Δωδεκάνησα το Σάββατο από τις πρωινές ώρες μέχρι νωρίς το απόγευμα.



2. Ισχυροί νότιοι άνεμοι, εντάσεως έως και 8 μποφόρ θα πνέουν σήμερα Παρασκευή (20-02-26) μέχρι τις βραδινές ώρες στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο και τη Θράκη.



Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr, (www.oldportal.emy.gr)



Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.



Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.



Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:



Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.