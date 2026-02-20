Πάτρα: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση 43 ατόμων για απάτες σε εταιρείες διαδικτυακού στοιχήματος
Πάτρα: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση 43 ατόμων για απάτες σε εταιρείες διαδικτυακού στοιχήματος
Παράνομο όφελος άνω του 1,5 εκατ. ευρώ με «bonus abuse» και «arbitrage betting» – Κατασχέθηκαν μετρητά, εκατοντάδες SIM και πέντε πολυτελή αυτοκίνητα
Πολυμελής εγκληματική οργάνωση, αποτελούμενη από 43 άτομα, η οποία διέπραττε απάτες σε βάρος εταιρειών διαδικτυακού στοιχήματος, εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, με τη συνολική ζημία να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ και το παράνομο περιουσιακό όφελος να ξεπερνά το 1.500.000 ευρώ.
Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε κακουργηματική δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της συγκρότησης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης, της πλαστογραφίας, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί παιγνίων και της νομοθεσίας για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, η οργάνωση δρούσε τουλάχιστον από τις αρχές του 2020, χρησιμοποιώντας απατηλές πρακτικές διαδικτυακού στοιχηματισμού, γνωστές ως «bonus abuse» και «arbitrage betting», αξιοποιώντας μεγάλο αριθμό παρένθετων λογαριασμών.
Τα παράνομα έσοδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, νομιμοποιούνταν μέσω τριγωνικών τραπεζικών συναλλαγών, αγοραπωλησιών ακινήτων και οχημάτων, καθώς και μέσω ίδρυσης επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας.
Στο πλαίσιο των ερευνών και κατόπιν σχετικής παραγγελίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πατρών, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε κατοικίες μελών της οργάνωσης, όπου βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, 19.645 ευρώ σε μετρητά, περισσότερες από 700 ιδιόχειρες σημειώσεις με στοιχεία παρένθετων λογαριασμών, πάνω από 500 κάρτες SIM και περισσότερα από 200 κινητά τηλέφωνα, καθώς και πέντε πολυτελή αυτοκίνητα.
Επιπλέον, σε σπίτια δύο κατηγορούμενων εντοπίστηκαν ένα πιστόλι κρότου με δυνατότητα μετατροπής σε πυροβόλο όπλο, 26 φυσίγγια διαμετρήματος 38 mm, θήκη όπλου και μεταλλικό όπλο τύπου «αστεράκι».
Η δικογραφία της προκαταρκτικής εξέτασης πρόκειται να υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πατρών.
Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε κακουργηματική δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της συγκρότησης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης, της πλαστογραφίας, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί παιγνίων και της νομοθεσίας για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, η οργάνωση δρούσε τουλάχιστον από τις αρχές του 2020, χρησιμοποιώντας απατηλές πρακτικές διαδικτυακού στοιχηματισμού, γνωστές ως «bonus abuse» και «arbitrage betting», αξιοποιώντας μεγάλο αριθμό παρένθετων λογαριασμών.
Μαζικές εγγραφές με στοιχεία τρίτωνΤα μέλη της προχωρούσαν σε μαζικές εγγραφές σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες στοιχηματικών εταιρειών, χρησιμοποιώντας στοιχεία ταυτότητας τρίτων προσώπων, τα οποία προμηθεύονταν έναντι αμοιβής. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούσαν την ψευδή εντύπωση μοναδικών χρηστών, με σκοπό την καταχρηστική είσπραξη χρηματικών bonus και τη διασφάλιση σίγουρου κέρδους μέσω συνδυαστικών στοιχημάτων.
Τα παράνομα έσοδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, νομιμοποιούνταν μέσω τριγωνικών τραπεζικών συναλλαγών, αγοραπωλησιών ακινήτων και οχημάτων, καθώς και μέσω ίδρυσης επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας.
Εκτεταμένη διασταύρωση στοιχείων και κατασχέσειςΓια τη διακρίβωση της δράσης της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε εκτενής ανάλυση και διασταύρωση στοιχείων από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, τραπεζικά ιδρύματα και εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, μέσω των οποίων ταυτοποιήθηκε μεγάλος αριθμός παρένθετων στοιχηματικών λογαριασμών.
Στο πλαίσιο των ερευνών και κατόπιν σχετικής παραγγελίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πατρών, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε κατοικίες μελών της οργάνωσης, όπου βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, 19.645 ευρώ σε μετρητά, περισσότερες από 700 ιδιόχειρες σημειώσεις με στοιχεία παρένθετων λογαριασμών, πάνω από 500 κάρτες SIM και περισσότερα από 200 κινητά τηλέφωνα, καθώς και πέντε πολυτελή αυτοκίνητα.
Επιπλέον, σε σπίτια δύο κατηγορούμενων εντοπίστηκαν ένα πιστόλι κρότου με δυνατότητα μετατροπής σε πυροβόλο όπλο, 26 φυσίγγια διαμετρήματος 38 mm, θήκη όπλου και μεταλλικό όπλο τύπου «αστεράκι».
Η δικογραφία της προκαταρκτικής εξέτασης πρόκειται να υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πατρών.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα