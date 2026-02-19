ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Κίνηση τώρα: Σύγκρουση ΙΧ με φορτηγό στη Λ. Κηφισού, καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Λαμία

Κίνηση τώρα: Σύγκρουση ΙΧ με φορτηγό στη Λ. Κηφισού, καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Λαμία
Κίνηση τώρα: Σύγκρουση ΙΧ με φορτηγό στη Λ. Κηφισού, καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Λαμία

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Κίνηση τώρα: Σύγκρουση ΙΧ με φορτηγό στη Λ. Κηφισού, καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Λαμία
Λόγω σύγκρουσης αυτοκινήτου με φορτηγό, δυσχέρεια καταγράφεται στην κυκλοφορία των ΙΧ στη Λ. Κηφισού στο ύψος των ΚΤΕΛ, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

Εικόνα της κίνησης τώρα

Κίνηση τώρα: Σύγκρουση ΙΧ με φορτηγό στη Λ. Κηφισού, καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Λαμία
