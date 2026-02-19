Είσαι ελεύθερος επαγγελματίας ή ιδιοκτήτης μικρής επιχείρησης; Η CrediaBank γίνεται συνοδηγός στην επιχειρηματική σου διαδρομή και σε βοηθά να φτάσεις πιο γρήγορα στον προορισμό σου.
Κίνηση τώρα: Σύγκρουση ΙΧ με φορτηγό στη Λ. Κηφισού, καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Λαμία
Κίνηση τώρα: Σύγκρουση ΙΧ με φορτηγό στη Λ. Κηφισού, καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Λαμία
Λόγω σύγκρουσης αυτοκινήτου με φορτηγό, δυσχέρεια καταγράφεται στην κυκλοφορία των ΙΧ στη Λ. Κηφισού στο ύψος των ΚΤΕΛ, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.
Εικόνα της κίνησης τώρα
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.
Εικόνα της κίνησης τώρα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα