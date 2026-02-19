Είσαι ελεύθερος επαγγελματίας ή ιδιοκτήτης μικρής επιχείρησης; Η CrediaBank γίνεται συνοδηγός στην επιχειρηματική σου διαδρομή και σε βοηθά να φτάσεις πιο γρήγορα στον προορισμό σου.
Καβάλα: Συνελήφθη 60χρονος που αρνήθηκε να παραδώσει 584 κιλά ψάρια μετά από αλιευτική παράβαση
Ο 60χρονος είχε πιάσει 360 κιλά γαύρου και 224 κιλά σαρδέλας
Ένας 60χρονος συνελήφθη από το Λιμενικό στην Καβάλα καθώς αρνήθηκε να παραδώσει τα ψάρια που έπιασε κατόπιν αλιευτικής παράβασης.
Συγκεκριμένα, η σύλληψή του έγινε για παράβαση του άρθρου 169 του Πειθαρχικού Κώδικα (απείθεια) καθώς ο 60χρονος αρνήθηκε να παραδώσει 584 κιλά αλιευμάτων (360 κιλά γαύρου και 224 κιλά σαρδέλας), κατόπιν διαπίστωσης και βεβαίωσης αλιευτικής παράβασης, η οποία επέσυρε κατάσχεση των αλιευμάτων.
Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας, που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν τα ανωτέρω αλιεύματα και κινήθηκε η διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.
