Καβάλα: Συνελήφθη 60χρονος που αρνήθηκε να παραδώσει 584 κιλά ψάρια μετά από αλιευτική παράβαση
ΕΛΛΑΔΑ
Καβάλα Λιμενικό Ψάρια Αλιεία

Καβάλα: Συνελήφθη 60χρονος που αρνήθηκε να παραδώσει 584 κιλά ψάρια μετά από αλιευτική παράβαση

Ο 60χρονος είχε πιάσει 360 κιλά γαύρου και 224 κιλά σαρδέλας

Ένας 60χρονος συνελήφθη από το Λιμενικό στην Καβάλα καθώς αρνήθηκε να παραδώσει τα ψάρια που έπιασε κατόπιν αλιευτικής παράβασης.

Συγκεκριμένα, η σύλληψή του έγινε για παράβαση του άρθρου 169 του Πειθαρχικού Κώδικα (απείθεια) καθώς ο 60χρονος αρνήθηκε να παραδώσει 584 κιλά αλιευμάτων (360 κιλά γαύρου και 224 κιλά σαρδέλας), κατόπιν διαπίστωσης και βεβαίωσης αλιευτικής παράβασης, η οποία επέσυρε κατάσχεση των αλιευμάτων.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας, που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν τα ανωτέρω αλιεύματα και κινήθηκε η διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.
