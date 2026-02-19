Είσαι ελεύθερος επαγγελματίας ή ιδιοκτήτης μικρής επιχείρησης; Η CrediaBank γίνεται συνοδηγός στην επιχειρηματική σου διαδρομή και σε βοηθά να φτάσεις πιο γρήγορα στον προορισμό σου.
Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στο Παλαιό Ψυχικό
Η ηλεκτροδότηση διεκόπη περίπου στις 9:30 το πρωί και αποκαταστάθηκε μετά από περίπου μία ώρα
Διακοπή ρεύματος σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στο Παλαιό Ψυχικό.
Η ηλεκτροδότηση διεκόπη περίπου στις 9:30, επηρεάζοντας κατοικίες και καταστήματα της περιοχής.
Η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε μετά από περίπου μία ώρα.
